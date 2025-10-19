«Podríem haver fet més en el gol d’Araujo»
Míchel prefereix no valorar el resultat, sinó les sensacions dels jugadors amb «personalitat i mentalitat» per «donar-ho tot» i «mirar cap endavant tot el partit»
El gol d’Araujo a l’últim minut del temps afegit va caure com una gerra d’aigua freda, però Míchel prefereix no quedar-se amb el resultat. El tècnic del Girona va afirmar que «no ho veig negre», malgrat que la derrota els manté en descens, i confia que «aquest partit ens doni energia, hem de continuar».
«No ha sigut cruel, és la realitat. Ja està. Hem fet un molt bon partit. Hem estat dominats pel Barça, que és normal perquè és molt difícil lluitar amb el mig del camp que té, però hem fet moltes coses bé en defensa i també en atac. Estic content pel rendiment i fumut per la derrota. No m’agrada el gol d’Araujo perquè just quan ha sortit hem dit d’intentar que no hi hagués centrades. No ho hem fet bé. Han perdut Pedri per dins i hem permès més centrades del normal», va valorar Míchel. L’entrenador va continuar explicant-se sobre l’acció del gol fatal: «Crec que podríem haver fet més. Quan ha sortit Araujo, el joc interior del Barça era sense Pedri, Casadó, amb Frenkie a tot arreu i Fermín més amunt. Hem permès molt per fora. Volia allargar la línia de quatre i no ho hem fet. El Barça ha tingut situacions de xut que no podien ser, només havíem de tapar la banda i s’han posat fins a la línia de fons. Això no ho hem controlat bé».
Míchel, qui li va traslladar a Flick que «m’encanta la seva manera de sentir el futbol», va recordar que «el Barça ha tingut ocasions»: «Ha pogut passar qualsevol cosa. En la prèvia vaig dir que també necessitàvem sort, no l’hem tingut. No hem tingut l’encert que necessitàvem. El normal és que el Barça, després de marcar un gol, finalitzés. La resposta de l’equip ha estat molt bona. Pots fallar, però sobretot has de tenir mentalitat i personalitat al camp. Hem mirat cap endavant tot el partit. El Barça ha tingut situacions clares també i ha guanyat. No vull fer un anàlisi del resultat. L’equip ho ha donat tot i té personalitat per jugar. Portàvem nou jornades sense sentir que podem jugar a futbol». Mentre que del tècnic alemany, va afegir que «l’han expulsat, però segurament a mi també m’ho haguessin fet». Aquest cop «hem trobat la manera de fer-li una mica més de mal».
Alhora, va demanar que «hem de posar-nos al camp i tenir empatia amb els jugadors. Agafa la pilota Pedri, vols pressionar-lo i és impossible. Els jugadors han tingut personalitat tot el partit. No he vist els primers deu minuts l’equip acollonit». En aquest sentit, va apuntar que encara no estan al 100%. «Falta. Estic content de la sensació que hem donat, però hi ha jugadors que han d’estar millor. Tsygankov, Abel, que tronin Ounahi, Lemar... Els necessitem per millorar cada dia. Necessitem temps per sortir d’aquesta situació».
De tot plegat, creu que se’n podran extreure coses positives per al futur més immediat. Començant per l’Ovideo dissabte vinent. «Tenim jugadors amb una molt bona mentalitat. Arnau ha jugat en tres o quatre posicions aquest any i tenim la sensació que pot fer-ho en totes. Hem tingut molta mentalitat i personalitat en situacions de sortida de pilota, sobretot a la primera part. Amb Witsel i Arnau hem estat capaços de fer un pas endavant i Joel i Bryan per fora ho han fet molt bé amb l’ajuda dels laterals. Necessito que continuem així», va destacar.
