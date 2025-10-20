Triple drama en l’última jugada per a l'esport gironí
Tres equips gironins van patir de manera cruel en l’últim segon dels seus respectius partits: el Girona, en la visita a Montjuïc amb un gol d’Araujo; el Bàsquet Girona, que va rebre un triple de camp a camp per anar a la pròrroga; i el Bàsquet Girona U22 en la seva estrena a la pista del Bilbao Basket
Ni fet expressament. Tres dels principals equips gironins van viure un drama en l’última jugada dels seus respectius partits. Tots són dignes de ser considerats els més traumàtics possibles. Perquè ni el Girona, ni el Bàsquet Girona, ni el Bàsquet Girona U22 oblidaran fàcilment el que els va passar en un cap de setmana negre.
Va començar l’equip jove propietat de Marc Gasol, que va estrenar-se en la competició divendres a la pista del Bilbao Basket. El partit va tenir molts alts i baixos, a tall del que li passaria l’endemà a l’equip sènior a Andorra: desavantatge de set punts al final del primer quart (25-18), avantatge de nou punts al descans (36-45) i de quatre al final del tercer període (61-65). Els de Xavi Rosselló perdien 78-77 quan faltava menys d’un segon, però dos tirs lliures anotats per Llinàs van col·locar el 78-79. Semblava que no es podia escapar, però només ho semblava. A 0.7, el conjunt bilbaí va servir des del lateral, i els gironins van quedar-se amb un pam de nas després d’un palmeig al límit de Bingen Errasti.
Dissabte, abans de l’esperpent al país andorrà, el Girona de Míchel Sánchez va plantar-se a Montjuïc amb la pell de xai. Amb el gol de Pedri ben aviat, s’intuïa una golejada fàcil favorable al Barça, però el conjunt blanc-i-vermell va empatar de pressa, gràcies a una xilena de Witsel, i va aconseguir manar i sotmetre els blaugranes. La punteria, però, va fallar una vegada i una altra: ni Vanat, ni Portu, ni Bryan Gil, ni l’esmentat migcampista belga van fer l’1-2 quan tocava.
Els de Flick, però, tampoc aconseguien fer el 2-1 i, ja sense Lamine Yamal i Pedri al terreny de joc, quan l’allau ofensiu i el pitjor havia passat, va arribar una última jugada desgraciada: obertura de Roony a Frenkie de Jong a la banda dreta, el neerlandès supera a Àlex Moreno, la posa per Ronald Araujo, que s’anticipa a Vitor Reis, i pilota a dins. Era el minut 93.
Les botifarres de Flick
Míchel Sánchez no va voler fer-se mala sang. «No crec que sigui un desenllaç cruel, simplement és la realitat. Ja està. Hem fet un molt bon partit». Witsel, però, no va tenir problemes a reconèixer que «és fotut que et marquin al final, però ens hem de quedar amb els altres noranta minuts». Flick, en canvi, va celebrar-ho fent un parell de botifarres. «El futbol és emoció i per nosaltres també. Hem gastat molta energia, molta més de la que esperàvem, però al final ho hem aconseguit. Per a mi ha estat fantàstic marcar el segon gol i guanyar i a més així. No és (la botifarra) res per ningú. Només ha sigut una celebració», va comentar.
Els aficionats gironins que es passessin el cap de setmana enganxats al televisor encara no ho havien vist tot. En faltava una de grossa. El Bàsquet Girona visitava l’Andorra, ambdós amb un bagatge de zero victòries. Era un dia important per agafar moral.
La cosa no va començar bé, amb un primer període que va acabar 28-10 pels locals. En el segon, els gironins van exhibir potencial ofensiu, i amb 38 punts van col·locar-se al davant (47-48). Però no van acabar de marxar quan el rival estava ferit. Ni guanyant de set quan faltaven 33 segons va ser suficient per assegurar el primer triomf del curs.
El conjur de Rafa Luz
Amb 89-92 després d’un tir lliure anotat per Livingston i 1.3 per disputar-se, servint des de darrere del cèrcol, Rafa Luz va impulsar-se i, com si fos un conjur, amb les dues mans, va llançar de camp a camp per anotar, davant la incredulitat del personal. Es jugarien dues pròrrogues, però els gironins serien incapaços de superar allò.
El mateix Rafa Luz, de fet, seria el protagonista enviant el partit al segon temps addicional, quan faltaven 10 segons. No va ser l’última jugada, però també va ser determinant en el futur del duel. Els companys de Luz se’n feien creus, després del matx. «És un partit en què hem estat lluitant, senzillament lluitant sense abaixar els braços. Estic sense paraules ara mateix. És molt estrany, molt estrany. Només Déu pot fer-ho», va dir Stan Okoye. «El tir que ha fet aquest home... jo mai no havia jugat un partit com el d’avui. Mai», confessava Rubén Guerrero. «És que el llançament de Luz ha estat increïble», assegurava Kuric. La cistella es va fer viral a les xarxes socials i segurament serà la millor de la competició, tot i només estar en la jornada 3.
