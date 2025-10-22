Els 200 partits a Primera
El club blanc-i-vermell arribarà al segon centenari de duels a l’elit del futbol estatal coincidint amb la sisena temporada entre els millors conjunts del país: en aquest període, suma 73 victòries, 46 empats i 80 derrotes
El Girona disputarà dissabte contra l’Oviedo el seu partit dos-cents a la Primera Divisió. Aquesta és la sisena temporada del club gironí en la màxima categoria del futbol estatal i presenta un balanç de 73 victòries, 46 empats i 80 derrotes, amb 280 gols a favor i 292 en contra. La trajectòria a l’elit, a banda de nombrosos records i una històrica tercera posició en el curs 2023/24 que li va garantir el dret de disputar la Lliga de Campions, deixa també un munt de noms propis.
A la banqueta, Míchel Sánchez és l’entrenador que més vegades ha dirigit el Girona a Primera, amb 123 partits (50 victòries, 27 empats i 46 derrotes). El segueixen Pablo Machín i Eusebio Sacristán, ambdós amb 38 cadascun (14-9-15 pel sorià i 9-10-19 pel val·lisoletà).
Aquests tres entrenadors han fet servir 89 futbolistes. El que més ha jugat, per descomptat, és Cristhian Stuani, amb 165 partits. L’uruguaià, de fet, és l’únic que ha viscut al damunt del terreny de joc totes les temporades del Girona a Primera Divisió en primera persona. Cristian Portu, amb 140; Aleix Garcia, amb 118; Juanpe Ramírez, amb 116; i Paulo Gazzaniga, amb 110, conformen el top-cinc.
L’uruguaià també lidera la taula de màxim golejador a Primera amb el Girona, amb 69 gols, a banda, esclar, de ser l’autor del primer gol, aquella meravellosa tarda contra l’Atlètic de Madrid. Novament Portu, amb 28; Dovbyk, amb 24; Taty Castellanos i Tsygankov, amb 13; i Yangel Herrera, amb 11, s’enfilen a les dues xifres. El club ha tingut 47 golejadors a l'elit.
Presència gironina
Un total d’onze gironins han defensat l’escut blanc-i-vermell durant aquestes sis temporades: Valery (69), Granell (66), Pere Pons (65), Muniesa (32), Joel Roca (11), Artero (7), Ureña (3), Eloi Amagat (2), Dawda (2), Ferran Ruiz (1) i Pau López (1). Només quatre han vist porteria: Valery (2), Granell (1), Pere Pons (1) i Joel Roca (1).
Dels 199 partits disputats fins ara, el Girona n’ha jugat 100 a Montilivi i 99 en condició de visitant. Les xifres a casa són les següents: 44 victòries, 18 empats i 38 derrotes, amb 161 gols a favor i 136 en contra. A domicili: 29 victòries, 28 empats i 42 derrotes, amb 119 gols a favor i 156 en contra.
Fins a 28 rivals ha conegut el Girona en aquesta trajectòria. Amb la majoria hi ha coincidit cada curs, però ara, provisionalment, tenint en compte que ja s’han disputat nou jornades de l’actual campionat, els rivals als quals més s’ha enfrontat són, amb 11 vegades, l’Athletic, el Sevilla, el Barça, el Celta, el Vila-real i el València. D’altres s’afegiran a la llista abans que acabi la primera volta.
A qui més ha guanyat és al Sevilla, amb 6. De triomfs més sonats cal comptabilitzar els 4 a l’Espanyol, els 3 al Reial Madrid i els 2 al Barça. Per contra, mai no ha pogut derrotar ni a la Reial Societat, ni a l’Eibar ni a l’Osca. I contra qui més ha perdut ha sigut amb el Vila-real i amb el Barça, en set duels. Mai no ha caigut contra el Leganés, el Deportivo, l’Elx, el Granada i el Màlaga.
Un 7-0 i un 6-1
Els rivals amb els quals el Girona ha vist porteria més sovint són el Sevilla, el Celta de Vigo i el Rayo Vallecano, amb 15 gols. 14 n’han encaixat el Barça i l’Espanyol i 13 el Reial Madrid. La part contrària són els 28 gols rebuts contra els blaugranes, els 27 davant dels blancs o els 22 contra l’Atlètic de Madrid.
Dades i més dades enmig de moltes aventures. La golejada més gran a favor del Girona en aquest temps va ser la del 7-0 al Granada, la nit en què Dovbyk va convertir-se en l’únic pitxitxi dels gironins a la Primera Divisió. La golejada més àmplia en contra va ser en l’estrena al Camp Nou, un 6-1 contra el Barça on Portu els va avançar gairebé en la primera ocasió.
Contra l’Oviedo serà el partit 200. Un aniversari entremig de dos equips situats en zona de descens. No hi hauria millor regal que la victòria.
