L’onada de reformes dels estadis arriba tard a Girona
El Girona i el Rayo Vallecano són els únics clubs de Primera sense projecte per remodelar el seu camp d’abans del 2000
Ignasi Mas-Bagà, director general del Girona, va explicar el passat dimecres al pòdcast Orgull Gironí que a les oficines de Montilivi hi ha una àrea de treball dedicada exlusivament a la construcció del nou estadi blanc-i-vermell amb un «projecte que canviarà la història del club». Després de molt de temps fent estudis d’obra, avui dia encara no és clar si es reformarà el camp actual, inaugurat l’any 1970 i de propietat municipal, tot i tenir-ne la concessió fins al 2068, o se’n construirà un de nou ubicat en un altre lloc «a dins del mateix municipi» o «fora del terme municipal de Girona» que serà patrimoni de l’entitat. Sigui com sigui, els requisits són passar a tenir una capacitat d’entre 20.000 i 25.000 espectadors, així com intentar recuperar una inversió que pot ascendir fins als cent milions d’euros. En aquest sentit, s’està contemplant un complex amb activitats de tipus comercial i de servei com, per exemple, té l’Espanyol amb l’RCDE Stadium a Cornellà-El Prat.
El CEO del Girona va destacar que «no ens podem equivocar» en la presa de la decisió sobre el nou estadi. D’aquí, la calma que hi ha per complir la promesa que va fer l’accionariat l’any 2017 per fer créixer Montilivi. «Necessitem un estadi de Primera Divisió on la gent vingui a veure partits de màxim nivell amb totes les comoditats, i l’actual no ho és», va assegurar aleshores Ferran Soriano, director executiu del City Football Group, convençut que «d’aquí a uns anys, no sé si cinc o deu, Montilivi tindrà una capacitat de 20.000, 25.000 o 30.000 espectadors». Vuit temporades més tard la idea, si fa no fa, continua sent la mateixa, només falta executar-la.
Ara bé, durant aquest temps s’han fet petites millores a Montilivi i en els set anys de concessió (2018) el Girona ha invertit sis milions d’euros amb les torres de llum com a principal desemborsament, la sala de premsa o l’ampliació de lavabos i serveis, entre d’altres.
Una problemàtica compartida
En l’actualitat, el Girona no és l’únic club de Primera que rumia o bé fer una remodelació integral de l’estadi o bé canviar d’ubicació i aixecar-lo des dels ciments. Es troben en la mateixa situació el Rayo Vallecano, que a correcuita ha hagut d’adaptar Vallecas a la normativa de la UEFA per jugar-hi la Conference League com li va tocar fer-ho al club blanc-i-vermell el curs passat per competir a laChampions, i l’Alabès, que està aturat malgrat presentar un projecte el 2016 per tenir un camp per a 32.000 espectadors. En tots tres casos, es tracta d’estadis d’entitats públiques, municipals el de Girona i Alabès, i de la Comunitat de Madrid, el del Rayo i les entitats han de decidir si fan la reforma o en construeixen un de propi. Gironins i madrilenys, però, no han presentat cap projecte.
La seva problemàtica topa amb la resta dels equips de la Lliga, que han pujat a l’onada de reformes dels estadis per modernitzar-los i adaptar-los als nous temps. En els últims anys, tothom s’ha espavilat a començar les obres per millorar les instal·lacions pensant, en gran part, en la organització del Mundial 2030. A Espanya, hi haurà diferents seus repartides: Anoeta, Camp Nou, Metropolitano, RCDE Stadium, San Mamés, Santiago Bernabéu...
Mentre n’hi ha que ja les han acabat com el Reial Madrid, que el 2024 va finalitzar l’última remodelació del Benabéu, la qual ha tingut una durada de cinc anys, amb una inversió de 1.347 milions d’euros; l’Oviedo, que el 2024 va transformar el Tartiere amb l’execució de la primera fase del pla director de reforma; el Vila-real, que entre el 2022 i 2023 va invertir 70 milions d’euros per canviar la imatge de La Ceràmica; o l’Osasuna, que el 2019 va fer l’obra més important a El Sadar amb una inversió de 23,3 milions d’euros. D’altres les estan acabant com el Barça, que ja té la llicència per reobrir el Camp Nou i espera rebre el permís de segona ocupació per poder acollir fins a 45.000 espectadors amb una obertura parcial d’un estadi que tindrà capacitat per a 105.000 persones -la inversió serà d’uns 1.450 milions d’euros-; el València, que enguany ha reprès les obres iniciades el 2007 del Nou Mestalla amb una inversió de 341 milions d’euros; o la Reial Societat, que continua amb els treballs que va iniciar el 2019 a Anoeta. Les acaben de començar com l’Elx, que està invertint 40 milions d’euros per acondicionar el Martínez Valero; el Getafe, pròxim desplaçament dels de Míchel, que es gastarà uns 50 milions d’euros per passar a tenir 20.000 espectadors i tota la grada coberta al Coliseum; o el Betis, amb un gran projecte per edificar un nou Villamarín -la inversió serà d’uns 216 milions d’euros-. I està previst que comencin aviat les obres al Sánchez-Pizjuán, on el Sevilla invertirà 300 milions d’euros segons el projecte que va presentar el 2023. D’altra banda, hi ha estadis com San Mamés (2015) o l’RCDE Stadium (2009) amb menys de 10 anys de vida.
La principal incògnita és ara saber quina decisió prendrà el Girona sobre Montilivi.
Els nous estadis i projectes dels 20 equips de la Lliga
- Betis - (Villamarín) | Última remodelació: 2025-2027*
- Atlètic - (Metropolitano) | Última remodelació: 2011-2017
- Getafe - (Coliseum) | Última remodelació: 2025-2028*
- Celta - (Balaídos) | Última remodelació: 2025-2028*
- València - (Nou Mestalla) | Construcció: 2007-2027*
- Elx - (Martínez Valero) | Última remodelació: 2025-2027*
- Reial Societat - (Anoeta) | Última remodelació: 2019-2026*
- Barça - (Camp Nou) | Última remodelació: 2022-2026*
- R. Madrid - (Bernabéu) | Última remodelació: 2019-2024
- Oviedo - (Tartiere) | Última remodelació: 2024
- Vila-real - (La Ceràmica) | Última remodelació: 2022-23
- Mallorca - (Son Moix) | Última remodelació: 2020
- Sevilla - (Sánchez-Pizjuán) | Última remodelació: 2015-2020 / Inici obres del nou projecte el 2026
- Osasuna - (El Sadar) | Última remodelació: 2019
- Llevant - (Ciutat de València) | Última remodelació: 2019
- Athletic - (San Mamés) | Construcció: 2010-2015
- Espanyol - (RCDE Stadium) | Construcció: 2005-2009
- Alabès - (Mendizorrotza) | Projecte del 2016 aturat
- Girona - (Montilivi) | Sense projecte
- Rayo Vallecano - (Vallecas) | Sense projecte
