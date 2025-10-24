Míchel: “No sé quan, però estic segur que sortirem d'aquesta situació”
El tècnic confirma les recuperacions d’Ounahi i Lemar i convocarà els joves Pol Arnau, Salguero i Lass Kourouma per rebre demà l’Oviedo a Montilivi
El Girona rep demà l’Oviedo a Montilivi en el partit entre l’últim i el penúltim de la classificació. Un duel que alguns veuen com la plataforma d’enlairament per a l’equip després de les bones sensacions dels darrers partits. Tot i això, Míchel té clar que “no serà gens fàcil” guanyar l’Oviedo i per això ha recomanat a la plantilla “no mirar la classificació”. El tècnic assegura que l’equip ha fet “un pas endavant” les darreres jornades i que després de Bilbao “ha millorat molt”. “Tenim personalitat, estem junts, amb ajudes, coses que a principi de temporada no vèiem”. En aquest sentit, Míchel ha reiterat que “costarà molt” sortir de la situació actual malgrat que no veu quin serà l’objectiu de la temporada. “Mai em poso sostre perquè sempre podem anar a més. No sé quan sortirem d’aquesta situació, però estic segur que ho farem i anirem amunt”.
Ounahi i Lemar han superat les lesions i estan “disponibles”, ja es veurà si per ser titulars o no, per un partit en el qual també entraran a la convocatòria els joves del filial Pol Arnau, Lass Kourouma i Antonio Salguero. “Tenim tres partits en sis dies posicions com la de lateral esquerre i central amb poca gent”. Per contra, David López, Francés, Van de Beek i Juan Carlos continuen de baixa.
Pel que fa a l’Oviedo, destaca que amb Luis Carrión fa coses “diferents” que amb Paunovic. “Li agrada tenir més la pilota i ser protagonista”.
