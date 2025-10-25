Cuer contra penúltim: El Girona cerca un punt d’inflexió davant l'Oviedo a Montilivi
Míchel recupera Ounahi, Lemar i Iván Martín per intentar superar els asturians i mirar d’impulsar-se a la classificació
David López, Francés, Van de Beek i Juan Carlos continuen de baixa
Dissabte passat al Lluís Companys, el Girona va deixar escapar un tren que l’hauria fet avançar unes quantes estacions i respirar amb més calma. Ni tres punts, ni un, el botí contra el Barça (2-1) va ser nul malgrat tenir ocasions per haver marcat tres i quatre gols amb una mica més de punteria. Afinar el punt de mira ha de ser un dels aspectes a millorar d’un Girona que només ha fet sis gols en nou partits. Només empitjora aquests registres- n’ha fet quatre i prou- l’Oviedo, el rival aquest migdia a Montilivi en el duel entre últim i penúltim. Sí, els dos pitjors equips de la categoria -el Girona és més golejat i l’Oviedo, el tercer- s’enfronten en un duel marcat per les urgències i on és imperatiu guanyar. Una final anticipada que se sol dir, perquè, encara que quedi molta Lliga per davant, una ensopegada contra un rival directe seria molt perillosa tan classificatòriament com, sobretot, anímicament.
Les sensacions van ser bones i es van generar moltes ocasions. És aquí és on s’ha d’agafar un Girona que, si és capaç d’allargar la consistència com a bloc i estar més inspirat de cara a porteria, tindrà la fórmula màgica cap a la victòria. Avisava ahir Míchel que no serà bufar i fer ampolles superar un Oviedo, penúltim i acabat de pujar, que ja ha canviat d’entrenador, Segur. Montilivi va entendre contra el València (2-1) que és un any de patir més que de gaudir i repetir aquell ambient dia, al bell mig de la Festa Major, ha de ser el primer pas per començar a veure la llum.
Tsygankov i Joel Roca ja van tenir minuts contra el Barça i avui Míchel també veu com recupera dos homes que han de ser capitals per com Ounahi i Lemar. El marroquí ha estat el més desequilibrant de l’equip les primeres jornades fins que es va lesionar i, si està bé físicament, podria entrar fins i ttot directament a l’onze. Per la seva banda, el francès tan sols ha pogut jugar els tres primers partits i, fa l’efecte que la seva introducció a l’equip podria ser més gradual. Iván Martín ja ha complert sanció i tornarà a l’onze mentre que continuen de baixa David López, Francés, Juan Carlos i Van de Beek. En una setmana de tres partits, Míchel ha citat per avui els joves del filial Lass Kouroma, Pol Arnau i Antonio Salguero per entrar-los en dinàmica de primer equip de cares al duel de Copa de dimarts a Inca. Cap dels tres jugarà demà el derbi contra l’Olot.
