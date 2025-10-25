En Directe
Girona - Real Oviedo, en directe (0-0)
Segueix en directe la narració del partit Girona - Real Oviedo que es juga a l'estadi de Montilivi
Resultats i classificació de Primera Divisió
13'. La caça Rondón a la frontal.... i la pilota acaba al bar del gol sud
11'. Gran aturada d'Aarón a xut de Joel Roca! Era el primer!
9'. Groga a David Carmo, per tallar un contraatac
9'. Minuts de tempteig entre tots dos equips, amb una pressió molt alta de l'Oviedo que incomoda el Girona
3'. De moment, qui ho prova amb més energia és Joel Roca, un fixe ja en l'onze
1'. Comença el partit!
Sona l'himne del Girona a Montilivi!
La lluita per sortir del descens és ferotge. Els de Míchel busquen el segon triomf consecutiu a Montilivi per sortir-ne, provisionalment
L'11 de l'Oviedo: Aarón, Nacho, David Costas, David Carmo, Javi López, Dendoncker, Colombatto, Ejaria, Ilyas, Rondón i Viñas
L'11 del Girona: Gazzaniga, Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno, Witsel, Iván Martín, Tsygankov, Bryan Gil, Joel Roca i Vanat
