En Directe
L'Oviedo esguerra la remuntada del Girona (3-3)
Un gol al darrer segon de l'afegit de Carmo evita la victòria dels gironins que havien capgirat un 0-2
L'empat deixa l'equip cuer i un regust molt amarg per a un equip mancat d'alegries i que llença la primera hora de partit contra el penúltim
Ni amb la dosi d'heroica extraordinària, ni amb l'ajuda de Sant Narcís i ni amb un altre ingredient imprescindible com la passió de Cristhian Stuani n'hi ha hagut prou. No hi ha maneres. Tampoc amb el talent d'Ounahi, que juntament amb l'uruguià han liderat el que semblava una remuntada miraculosa que havia de servir impulsar el Girona a la classificació. Tothom la veia després d'un primer gol d'Stuani de penal, del 2-2 d'Ounahi i que l'uruguaià fes el tercer al minut noranta, també de penal. Com la setmaa passada a Barcelona, el darrer dels vuit minuts d'afegit ha tornat a ser cruel per als gironins, que han demostrat perquè són cuers quan l'Oviedo ha empatat després d'una altra acció a pilota aturada. Un gerro d'aigua freda majúscul per a les intencions d'anar escalant posicions.
Tot el que no fos guanyar l'Oviedo era sinònim de problemes, d'enfangar-se encara més i complicar-se molt la vida. Les bones sensacions acumulades les darreres jornades amb la victòria contra el València, els empats a Bilbao i contra l'Espanyol i la derrota amb el Barça, convidaven a creure en un Girona que, a més a més, recuperava efectius importants. Tsygankov i Iván Martín han entrat directament a l'onze en detriment de Portu i Rincón mentre que a la banqueta hi eren homes com Ounahi, Lemar o Stuani. No seria fàcil, ja ho havia avisat Míchel i més després de veure com els gironins perdonaven la primera ocasió del partit. Joel Roca, després d'una gran acció individual, ha vist com Aarón Escandell evitava l'1-0 amb una aturada excel·lent. En comptes de créixer i anar a més, l'ocasió de Roca ha estat l'única del Girona en una primera part decreixent i decebedora. Tendre i amb poca passió, no feia la sensació que els de Míchel necessiten els tres punts. El Girona tenia la pilota però no mirava a gol i el partit no s'obria. El joc no era alegre, al contrari, moix encomanat per un ambient fred a la graderia. L'Oviedo ho intentava tímidament a pilota aturada amb un parell de cops de cap de Viñas que salvaria Gazzaniga. No passava res i era important no equivocar-se. El Girona ho ha fet. Un salt temerari amb les mans enlaire d'Àlex Moreno ha acabat amb el VAR indicant a Muñiz Ruiz que era penal. Viñas no ha perdonat per ennegrir el panorama a Montilivi.
La primera part s'ha diluït amb els tímids intents d'un Girona molt lluny de les prestacions ofertes les darreres jornades i amb un 0-1 d'allò més preocupant. Els de Míchel tenien tota la represa per mirar de sacsejar el partit i salvar els mobles. No en feia la pinta tal com ha entrat l'equip al camp. Sense esma, els blanc-i-vermells van contemplar passivament com Rondón rematava sol, amb el cap, un servei de córner per fer el 0-2. El partit es posava impossible.
Des de la banda, a punt d'entrar Ounahi i Stuani han presenciat el segon gol visitant. El repte era encara més complicat, però amb Stuani al camp, sempre hi ha més possibilitats. L'uruguaià ha revolucionat el partit amb pocs segons. Primer, ha obligat Escandell a fer una aturada antològica sobre la línia a un cop de cap seu i, després, dins l'àrea, ha rebut una coça de Costas que ha fet intervenir el VAR. Muñiz Ruiz ha vist penal al monitor i Stuani no ha perdonat per fer entrar el Girona al partit. N'hi havia, sí, però calia aprofitar l'embranzida del gol. L'Oviedo intentaria apagar-la amb aturades i interrupcions constants. El Girona, tanmateix, tenia, a més a més d'Stuani i Portu, el talent al camp amb Ounahi i Lemar. El marroquí ha aparegut per agafar la responsabilitat i ha igualat el marcador amb un cacau amb la dreta espectacular.
Montilivi s'ho creia. Hi havia temps. Poc, però n'hi havia. Prou perquè Ounahi entrés dins l'àrea es desfés de tres rivals i forcés un altre penal. I és clar, Stuani ha perdonat per confirmar la remuntada i fer ensorrar Montilivi. Estava fet. Calia resistir només els vuit minuts d'afegit, però tampoc. El Girona ha estat incapaç de fer-ho i ha encaixat el 3-3 a la sortida d'un córner en el vuitè minut de l'afegit. Un gerro d'aigua freda immens per a un equip que no troba la manera de respirar i mirar amunt.
Final a Montilivi: 3-3
98'. Gol de l'Oviedo en l'última jugada. Quina bogeria
GOOOOOOOOOL DE STUANI
90'. PENAL A FAVOR DEL GIRONA! RESEU
83'. GOOOOOOOL D'OUNAHI! GOOOOOOL DEL GIRONA
Últim canvi al Girona: Portu per Joel Roca
68'. Canvi al Girona: Lemar per Bryan Gil
64'. GOOOOOOOL DE STUANIIII! VAAAAAAA
63'. Penal a favor del Girona!
62'. L'àrbitre va al VAR a mirar un possible penal a favor del Girona
