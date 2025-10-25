Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ilyas Chaira torna a Girona com a jugador de l’Oviedo

L'extrem de Ripoll ha estat fitxat en propietat pel conjunt asturià després de jugar-hi cedit el curs passat pel Girona

Ilyas Chaira, durant un partit contra el Vila-real

Marc Brugués

Girona

Juntament amb Hassan i Rondón, l’extrem Ilyas Chaira és una de les amenaces ofensives de l’Oviedo. L’ascens a Primera va suposar que s’activés una clàusula de compra obligatòria del ripollès que ha deixat 1’5 milions al calaix del Girona. Això sí, el club de Montilivi es guarda el 50% d'una futura venda hipotètica. Chaira es va formar al planter del Girona, va jugar uns quants amistosos amb el primer equip i va ser convocat en un partit per Francisco el 2020. Míchel explicava ahir que havien contemplat «al seu moment» la possibilitat de repescar Chaira, però que la clàusula automàtica ho va impedir. «És un jugador que m’agrada i estic content que li vagin bé les coses. És molt bon nano», deia ahir.

Qui també tornarà a Montilivi molts anys després és Salomón Rondón. El veneçolà ha marcat en la seva única visita a l’estadi amb el Las Palmas (0-2), el gener del 2010.

TEMES

