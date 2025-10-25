«Podem defensar millor; la classificació ha condicionat»
Míchel posa Stuani de gran exemple per la «concentració» de l’uruguaià «sempre que surt al camp» i retreu a la resta no tenir «mentalitat d’anar cap endavant»
Li està costant al Girona gestionar els darrers minuts als partits. La setmana passada un gol d’Araujo en l’últim minut va deixar sense premi els blanc-i-vermells a Montjuïc (2-1), on van fer mèrits per fins i tot poder guanyar, i avui un gol de David Carmo també en l’últim minut els ha privat d’aconseguir la victòria a Montilivi amb un empat (3-3) que els manté cuers -podríen haver sortit del descens en el cas de sumar els tres punts-. Va passar el mateix en l’empat a Balaídos amb un penal de Borja Iglesias (1-1). Els de Míchel ja han perdut cinc punts en el temps afegit aquesta temporada.
«No és pel físic, potser per falta de control i situacions a pilota aturada o centrades. No defensem bé. A vegades, la situació on som condiciona en matisos o accions que el rival ho aprofita. La classificació ha pesat en moments del partit», ha comentat l’entrenador. El de Vallecas ha reflexionat que «sempre que passen aquestes coses són conseqüència de fer-les d’una manera. Penso que es poden defensar millor aquestes jugades. És la realitat. No és mala sort. Fins al 0-2 no hem sigut un equip amb la mentalitat d’anar cap endavant. Després hem tingut uns 25 molt bons d’agressivitat, però ens falta mentalitat. Només podem fer-ho si estem convençuts que sortirem d’aquesta situació. El resultat depèn de nosaltres, del rendiment».
Ni el resultat, i encara menys l’encontre, han agradat a Míchel, qui troba la justificació a la taula classificatòria. «Carrión pensarà el mateix que jo. En aquesta situació has de jugar sense pensar en res. Hem de pensar que si fem les coses bé estarem més a prop de guanyar. Dels últims cinc partits aquest és el pitjor, per mi. Ens semblava que avui era una final, tot i que hem parlat que no ho era. A fora poden dir qualsevol cosa, però a dins només hem de pensar en fer les coses de la millor manera i no en la classificació. Per guanyar has de fer-ho així. Ha sigut un partit de dos equips que estan a baix i que els ha condicionat molt la classificació».
Després d’una millora significativa, el Girona ha frenat en sec. «Semblava que l’equip donava passos endavant, però avui no hem tingut bones sensacions. No sé si és un pas enrere, però he notat aquesta pressió. No ha de passar perquè encara queda molt. Per guanyar partits, has d’oferir un gran rendiment. No guanyarem de qualsevol manera, segur que no. Hem tingut la sensació d’haver de guanyar sí o sí», ha apuntat.
El tècnic ha posat Stuani de gran exemple, com s’ha demostrat. «Al camp, abans hi havia jugadors que també podien marcar la diferència. A la xerrada prèvia hem parlat d’Stuani. Els he dit als jugadors que han de fer com ell, que només pensa en xutar a porteria. Han de pensar en fer la millor passada, centrada, defensa... Les coses passen al camp perquè estàs concentrat en la jugada. Stuani fa això. Té 39 anys, però sempre que surt al camp vol fer gol. Ounahi també. Però ho han de fer Bryan, Joel, Iván, Tsygankov, Vanat... Tenen més qualitat i talent del que han fet avui al camp. Estem en una situació delicada, però això no els ha d’impedir que la concentració sigui màxima», ha explicat Míchel.
