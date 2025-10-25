El veterà Santi Cazorla és baixa contra el Girona per una lesió al genoll
D'aquesta manera no es veurà a la gespa el duel entre els dos jugadors de camp més veterans de la Lliga: ell, de 40 anys i Stuani (39)
L’Oviedo va aterrar ahir a terres gironines amb la principal novetat a la convocatòria de Pablo Agudín, un internacional juvenil del planter de 17 anys. A la llista, per contra, no hi és Santi Cazorla, que fa dies que s’entrena al marge arran d’unes molèsties al genoll. Tampoc ha viatjat el basc, Oier Luengo, per decisió tècnica.
L’Oviedo torna a Montilivi , tres anys i mig després del darrer cop quan va perdre per 2-1 amb gols de Baena i Stuani el curs de l’ascens (21-22). El Girona no ha perdut mai com a local contra els asturians amb un balanç de tres victòries i cinc empats en vuit partits. La darrera derrota contra l’Oviedo va ser el 2019 al Tartiere (4-2) i va suposar la destitució de Juan Carlos Unzué.
