Ounahi torna amb la mateixa gran classe que tenia
El marroquí, oportú fent el 2-2 i provocant el penal del 3-2, es confirma com el gran reforç
Azzedine Ounahi és el gran reforç de l’estiu del Girona. Ho va deixar entreveure abans de la seva inoportuna lesió al soli, que el va fer estar fora dels terrenys de joc després d’emergir, especialment, en nits com la de San Mamés. Però ahir ho va confirmar en l’estoneta que Míchel li va donar, coincidint amb el seu retorn. Van ser cap a quaranta minuts, comptant l’etern temps afegit. Prou per fer el 2-2 i provocar el penal del 3-2. Llàstima de la desconnexió final, quan el triomf ja s’assaboria.
Ounahi, si no és per les inoportunes lesions, alguna sanció, o el seu parèntesi com a blanc-i-vermell del mes de desembre, quan se’n vagi amb la selecció del Marroc per a jugar la Copa Àfrica, serà titular indiscutible amb el Girona. I ho serà perquè, segurament, és el jugador més diferencial dels quals disposa el tècnic de Vallecas en el mig del camp. Míchel ja comença a definir el seu equip titular i sembla haver trobat en Axel Witsel, Iván Martín i Azzedine Ounahi, el trident indiscutible a la sala de màquines.
Es complementen bé, tots tres. Witsel també és una de les grans sorpreses de l’estiu, amb un rendiment de molta continuïtat al llarg dels noranta minuts de partit. Iván Martín, amb un rol més defensiu i d’apagafocs, amb cert marge per a distribuir el joc quan l’equip actua com a posseidor de la pilota, està destinat a donar un cop de mà tant a Witsel com al protagonista del partit d’ahir, Stuani a banda.
Perquè Ounahi és com un cavall que corre camp a través. Al marroquí se l’ha de deixar fer, lliure, perquè les seves característiques s’adaptin a allò que passa i pugui destacar amb el seu talent. En aquest inici de curs, a més, té el do de veure porteria; un art que a Montilivi té un preu molt alt, perquè no sobra. El 2-2 d’ahir és el segon gol del curs per a l’ex del Marsella, després del marcat a Bilbao.
En el gol i l’acció del penal, Ounahi va ensenyar el seu potencial. No s’ho pensa gaire, quan ha de xutar, i té un bon xut, com es va comprovar amb la reacció d’Aarón Escandell, immòbil després que el 18 ajustés la pilota amb tanta precisió que, abans d’entrar, va impactar el pal. El penal forçat és gràcies a l’impacte que tenen les seves diagonals: el perill d’Ounahi és que no està als llocs, apareix. El Girona se’n beneficia. I més que ho farà.
