Al final surt creu: cinc punts perduts en l’afegit
La presa de decisions en els últims minuts dels partits està passant factura al Girona, que continua cuer després de les primeres deu jornades per haver encaixat gols contra el Celta, Barça i Oviedo en el temps extra
Ja ho diu el refrany: «no diguis blat que no sigui al sac i ben lligat». Dissabte passat, el Girona va fer el més difícil remuntant un 0-2 en contra després que l’Oviedo s’avancés al marcador mitjançant els gols de Federico Viñas (min. 38) i Rondon (min. 57). Els de Míchel havien desaprofitat més de mig partit tenint, com sol dir el tècnic, una «possessió de mentida» amb un futbol extremadament associatiu en què cap futbolista -a l’onze hi havia homes com Vanat, Tsygankov, Bryan Gil i Joel Roca- va prendre la iniciativa de cara a barraca. El porter Aarón Escandell, que està sent dels millors del conjunt asturià aquest inici de temporada pel protagonisme que ha de tenir en cada encontre -l’Oviedo és el segon equip més golejat per darrere dels blanc-i-vermells-, pràcticament no va haver d’intervenir fins a la segona part, a partir de l’entrada al terreny de joc d’Ounahi i Stuani (min. 59). El migcampista marroquí i el davanter uruguaià van revolucionar el duel amb un esperit competitiu que no s’havia vist fins al moment. Gràcies a ells, es va passar al 3-2 al minut 90.
L’afició del Girona ja pensava que festejaria les Fires de Sant Narcís amb un triomf èpic a Montilivi que els permetria, no només deixar de ser cuers, sinó sortir del descens, però, com sempre, al final va tornar a sortir creu. Arran d’una acció mal defensada a la banda esquerra per Àlex Moreno, que va originar el 0-1 de Federico Viñas cometent un penal infantil amb una mà a dins l’àrea, David Carmo va marcar el 3-3 definitiu al minut 97 deixant els de Míchel sense dos punts que haurien estat molt valuosos. «Podríem haver defensat millor la jugada», va lamentar el de Vallecas després de l’empat. El seu discurs, si fa no fa, va ser el mateix que una setmana abans a Montjuïc, on el Girona va acabar perdent després d’encaixar un gol d’Araujo al minut 93.
La presa de decisions en els darrers minuts dels partits, especialment en l’últim minut de l’afegit, està passant factura al conjunt blanc-i-vermell, que, després de les primeres deu jornades de Lliga, continua amb el fanalet vermell per haver perdut fins a cinc punts en el temps extra. En van ser dos la jornada número 4 a Balaídos, on el Celta va frustrar la que podria haver estat la primera victòria -els gironins manaven al marcador gràcies a una diana a l’inici de Vanat- amb un gol de Borja Iglesias de penal en el descompte; un la jornada número 9 a Montjuïc, on Araujo va desfer l’empat 1-1 al minut 93 fent de davanter centre, tot i ser defensa central, amb una rematada amb la dreta; i dos més la passada jornada contra l’Oviedo a Montilivi, on el Girona va sumar un empat que deixava la sensació d’una nova derrota per culpa de l’acció de David Carmo.
De no haver estat així, els gironins respirarien tranquils a mitja taula amb 12 punts. Però la realitat és una altra i cal fer-hi front per més que la classificació «pesi» en determinats moments del partit. Només cal seguir l’exemple d’Ounahi i Stuani.
