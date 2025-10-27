Livakovic és baixa per lesió pel Constància-Girona d'aquest dimarts a la Copa
El porter croat arrossega molèsties a l’esquena i Krapyvtsov serà titular a Inca
Míchel: “És un bon moment per jugar la Copa i és molt important passar per nosaltres”
El Girona enceta demà la participació a la Copa del Rei amb el duel a Inca contra el Constància (19:00). Un partit que molts veien com el dia perquè debutés el porter Dominik Livakovic. El croat arrossega problemes a l’esquena i ha quedat fora de la convocatòria. Això farà que el titular sigui Krapyvtsov perquè Gazzaniga serà suplent. Es queden a Girona, per descans, Àlex Moreno, Blind, Witsel i Ounahi mentre que viatgen els joves del filial Papa Ba, Lass Kourouma, Pol Arnau i Antonio Salguero. “Ha tingut un problema a l’esquena que el fa ser baixa” ha explicat Míchel avui sobre el porter alhora que revelava que Blind té molèsties al pubis que Ounahi no viatja “per precaució”.
El tècnic madrileny no considera que la Copa faci “nosa” al Girona. “És molt important passar. No ens fa nosa. És un bon moment per jugar-la, volem fer-ho bé i passar. Fa quinze dies podia haver estat un problema, ara tenim molts jugadors disponibles”, ha dit. En aquest sentit, assegura que “no ha de costar “ canviar de xip respecte a la Lliga. “És diferent i volem arribar com més lluny millor. Ja tindrem temps de pensar en el Getafe”.
Un dels joves que viatja amb el primer equip és Pol Arnau, que la temporada passada va ser protagonista de l’eliminació del Girona quan jugava amb la UD Logronyès en aturar un penal a la tanda fent de porter improvisat. “Quan va pujar a entrenar amb nosaltres li van fer el túnel de calbots i alguns companys li deien en to de broma ‘què véns a entrenar de porter o de jugador’?”, revelava Míchel.
Pel que fa a la situació a la Lliga, el tècnic manté el discurs del creixement. “Hem tingut situacions difícils en molts partits i no poso cap excusa. Sí que els darrers cinc partits hem fet un pas endavant i estat més bé. Hem de continuar millorant però estic més tranquil i segur que podem sortir de la situació”, deia.
