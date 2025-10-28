Constància-Girona: Prohibit fallar a la Copa contra un Tercera RFEF
El Girona visita Inca per enfrontar-se a partit únic al Constància, de Tercera RFEF
Livakovic, lesionat, Moreno, Witsel, Blind i Ounahi, no viatgen a Mallorca
Els joves Papa Ba, Pol Arnau, Salguero i Lass Kourouma podrien tenir minuts
Hi ha anys que engresca i d’altres que fa més nosa que servei. És la Copa del Rei, una competició que enguany no sembla que arribi en un moment gaire oportú per al Girona. Ben enfeinat a la Lliga, on intenta trobar la fórmula per sumar de tres en tres i fugir de la cua de la classificació, els de Míchel enceten aquest vespre la participació al torneig del KO a Inca, contra el Constància de Tercera RFEF. Un partit que fa mandra, segur, però que s’ha de jugar, competir i, sobretot, guanyar. El record del fiasco de la temporada passada als penals al camp de la UD Logronyès és massa fresc encara per viure una altra espifiada històrica. No hi ha excuses que valguin ni súperherois vestits de porter que es facin imbatibles com va fer l’ara blanc-i-vermell, Pol Arnau el curs passat.
El Girona no pot fallar a Inca on l’espera un ambient, lògicament, de gala i un rival amb ganes de donar la sorpresa. Com és habitual en aquest tipus de partits, Míchel farà rotacions i donarà descans als jugadors que més minuts acumulen en aquest començament de Lliga. També hi haurà canvis a la porteria, on Gazzaniga cedirà el seu lloc a Krapyvtsov. Sí, l’ucraïnès i no pas Livakovic serà avui el porter titular perquè el croat arrossega molèsties a l’esquena i no ha viatjat. «Té un problema a l’esquena», deia ahir Míchel del balcànic, que encara no ha jugat cap minut. A partir d’aquí, hi haurà oportunitats per a gent com Solís, Lemar, AsprillaAbel Ruiz i també els joves del planter Pol Arnau, Salguero, Lass Kourouma i Papa Ba, alguns dels quals seran titulars.
Tres dies després d’autoespatllar-se la festa major i de veure com volaven dos punts de Montilivi amb un gol de l’Oviedo al darrer sospir (3-3), el Girona té aquest vespre un partit d’alta exigència. No pas per la dimensió del rival, que és quatre categories inferior, sinó per saber com gestionarà l’equip la pressió d’estar obligats a guanyar. Tenint en compte que a la Lliga tan sols s’ha guanyat un partit de deu, avançar ronda podria suposar un xarrup de confiança per a un equip mancat d’alegries. Per contra, una ensopegada despertaria altre cop tots els fantasmes al voltant del rumb de l’equip. Míchel mai llença cap competició i tampoc ho farà avui. Farà canvis, és clar, i segurament veurem una línia defensiva formada per Rincón i Papa Ba, als laterals i Salguero i Arnau Martínez o Vitor Reis, a l’eix. A partir d’aquí, el mig del camp seria per a Lass Kourouma i Solís, amb Portu, Asprilla i Lemar a la mitjapunta i Abel Ruiz o Stuani a dalt.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions