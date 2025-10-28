En Directe
Constància - Girona, en directe
Segueix en directe la narració del partit Constància- Girona que es juga al Nou Camp d'Inca
L'11 del Constància: Seguí, Gayà, Ramos, Garcías, Buades, García, Ramón, Baleani, Barto, Ferrer i Ramis.
Bona (esperem) tarda de Copa! En mitja horeta, això comença
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Veïns de Cassà es queixen de les molèsties constants d'una empresa en una zona residencial