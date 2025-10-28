Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pol Arnau: De botxí el curs passat a ser soldat de Míchel avui a Inca

El defensa, fill de l'exporter el Barça, Francesc, va eliminar el Girona amb la UD Logronyès i avui podria debutar amb el primer equip gironí

Pol Arnau celebra un gol aquesta temporada amb el Girona B

Pol Arnau celebra un gol aquesta temporada amb el Girona B / Girona FC Acadèmia

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

«No em pregunteu si jugarà de porter!», deia tot fent broma Míchel ahir tot parlant de Pol Arnau. El defensa, de vint anys i fill de l’exporter del Barça, Francesc, va ser el gran protagonista de l’eliminació del Girona a la Copa la temporada passada quan va haver-se de posar de porter per la lesió del titular i va aturar un penal a Abel Ruiz a la tanda decisiva. Aquest estiu ha arribat al Girona per jugar al filial on, comença a guanyar protagonisme en forma de minuts i de gols (ja n’ha fet dos). Míchel revelava ahir que el dia del seu debut en un entrenament amb el primer equip va ser rebut amb «un túnel de calbots». «Els companys li deien en to de broma, ‘què véns a entrenar de porter o de jugador de camp?’».

Míchel subratllava la «polivalència» del jove futbolista, que pot fer de lateral dret o esquerre i, si cal, també de central o pivot defensiu. Arnau ha passat pels planters del Màlaga, Benamiel, Oviedo, Damm i UD Logronyès abans de signar aquest estiu pel Girona fins al 2027.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents