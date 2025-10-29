LaLiga revela l'horari del Girona-Reial Madrid a Montilivi
El conjunt de Xabi Alonso visitarà els blanc-i-vermells en la jornada 14
LaLiga ha fet oficials aquest matí els horaris de la jornada 14 de Primera Divisió, en què el Girona rebrà la visita del Reial Madrid a Montilivi. L'enfrontament contra el conjunt de Xabi Alonso, que va reforçar el lideratge el passat cap de setmana amb una victòria al clàssic, serà el proper diumenge 30 de novembre a les 21:00 hores.
Les entrades per al partit encara no s'han posat a la venda i, pròximament, el club blanc-i-vermell donarà els detalls sobre com adquirir-les, tenint en compte l'alta demanda que hi sol haver als encontres davant els blancs. Tot just avui, fa vuit anys de la victòria per Sant Narcís amb els gols de Stuani i Portu.
