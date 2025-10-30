Míchel celebra els 50 anys abans de visitar el Getafe: «Vull continuar al Girona molt de temps»
El tècnic blanc-i-vermell fa anys «agraït d’estar aquí» i convençut que «a poc a poc milloraré perquè la meva idea es vegi al camp» com ho fa Bordalás
Míchel no s’ha escapat del tradicional túnel de calbots quan ha arribat a l’entrenament d’aquest matí a La Massana previ al partit de demà davant el Getafe al Coliseum (21.00 h/Movistar+, DAZN en obert). A l’altre costat l’esperaven uns xuixos amb les espelmes del 50 per celebrar el seu aniversari. L’entrenador del Girona canvia de número i també espera fer-ho amb els resultats del seu equip a domicili. A fora de casa, tret de la victòria de dimarts a la Copa contra el Constància (2-3), els blanc-i-vermells no hi guanyen des del passat mes de maig quan el triomf al camp del descendit Valladolid va significar la permanència el curs passat. Ara, el conjunt gironí confia capgirar la dinàmica per deixar ser cuer i no agafar el testimoni dels val·lisoletans.
L’EQUIP
“L’equip està bé, tothom ha entrenat amb normalitat. Algun necessita més recuperació per l’esforç de l’altre dia, però tothom està preparat. Continuen de baixa Juan Carlos, Donny, Francés i David. David anava molt bé, però aquesta setmana unes molèsties l’han fet aturar-se una altra vegada. Li haurem de fer més proves. Estava molt a prop de tornar. Veurem la seva evolució, espero que no sigui gaire temps i aviat estigui amb nosaltres".
LA PRÒRROGA
“Ens va venir bé la pròrroga per jugadors que necessiten minuts de qualitat i de rendiment. És bo. La gent no està cansada del partit de Copa. Jugadors com Thom, Viktor, Bryan necessiten jugar partits per agafar la seva millor versió".
ABEL I TSYGANKOV
"És importantíssim que estigui tothom disponible. Evidentment, jugadors com Azz o Thom són diferencials, però també necessito la millor versió de Bryan, Yáser… Estic convençut que aquesta plantilla és molt bona. Hem de ser capaços de mirar endavant amb una bona energia".
EL GETAFE
"És un equipo que amb la seva filosofia Bordalás no està molt lluny de mi perquè volem jugar a camp rival i tenir la pilota el més lluny de la nostra porteria. Ells ho fan d’una altra manera que nosaltres, però és el mateix. Moltes vegades fa que els partits estiguin més al camp rival que no pas al seu. Necessito fer-los córrer per Darrere. Hem de ser capaços de ser a l’àrea rival".
L’ASPECTE PSICOLÒGIC
“Estic convençut que els jugadors estan preparats pel partit i per la competició. Per lluitar cada pilota i fer un partit on sabem que hem de mirar cap endavant, en els duels hem de ser un equipo amb personalitat amb pilota i sense ser capaços de pressionar molt bé. Ho farem. No tinc cap dubte del meu equip".
EL DESIG PER L’ANIVERSARI
“Estic molt agraït d’estar aquí. És la cinquena temporada i tot han sigut coses bones. Vull continuar igual, no demano res. Soc feliç aquí. He trobat un club i un equipo top en tots els sentits, i una ciutat que m’ha acollit de la millor manera. Vull continuar de la mateixa manera molt de temps, espero".
ELS DETALLS
“Els petits detalls són importants en cada partit. Hem de millorar en aquest sentit. Tot passa perquè doni recursos al jugador per fer-ho. No podem dir que no hem guanyat bé els duels si no els hem treballat bé. Els he de donar la informació de la millor manera i entrenar-la bé. Sempre miro cap a dins, estic convençut que a poc a poc milloro. He fet 50 anys. Més lent del que voldria però a poc a poc ho aconsegueixo. Necessito fer-ho i que els jugadors ho entenguin cada vegada més".
L’ENCERT
“Hem de mirar cap endavant i ser capaços d’arribar a l’àrea contrària. En defensa vam estar molt bé. Necessitem fer més ocasions i arribar a porteria rival, que el Getafe".
BORDALÁS
“Bordalás aconsegueix que el que té al seu cap surti a la competició. Per això és un gran entrenador. Tots els jugadors que arriben a Getafe tenen clar que en poc temps faran el que l’entrenador treballa. En aquest sentit, a vegades penso que els jugadors necessiten més temps. He de millorar perquè la meva idea es vegi al camp el més aviat possible. Els resultats han anat malament perquè no he aconseguit encara que el jugador entengui al 100% el que jo vull. No és que sigui més difícil jugar contra un equipo que ja té una filosofia, sinó que penso en la meva. Si el jugador és capaç d’assimilar els conceptes que treballem, penso que estarem més a prop de guanyar. És responsabilitat meva. Tinc una gran plantilla".
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- El PP de Girona demana retirar les subvencions a les entitats que han organitzat les fires populars
- Fires de Girona | Agenda del dimecres 29 d'octubre
- Fires de Girona | Agenda del dijous 30 d'octubre
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys