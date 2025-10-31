Xoc d’estils al Coliseum amb la victòria com a únic objectiu possible
El Girona només té les baixes de David López i Francés per visitar el Coliseum, on guanyar és una necessitat per poder sortir del descens
No va ser per repicar les campanes, però la victòria (2-3) de dimarts a la Copa, amb pròrroga inclosa davant el Constància de Tercera RFEF, va anar bé per esbargir-se i no pensar en el dolorós empat contra l’Oviedo (3-3) de l’últim partit de Lliga en què un gol al darrer minut del temps afegir va privar als de Míchel sortir del descens. Segons va explicar el tècnic blanc-i-vermell, va pesar massa la posició a la classificació -l’equip és cuer- i això és, precisament, el que no pot passar aquesta nit al Coliseum davant el Getafe (21.00 h/Movistar+, DAZN en obert). Guanyar és l’únic objectiu possible en un encontre amb xoc d’estils a la gespa.
D’una banda, Míchel confia que els seus jugadors facin el què els demana durant tots els 90 minuts més l’afegit que hi pugui haver i practiquin un futbol alegre i dinàmic amb ocasions i efectivitat a l’àrea rival. De l’altra, Bordalás farà que els seus jugadors mantinguin el futbol gris que els caracteritza amb verticalitat, una defensa compacta i aprofitant les oportunitats a camp contrari.
D’entrada, no serà un escenari còmode per al Girona, que haurà de tenir paciència i, sobretot, ser molt efectiu quan se li presenti el moment. L’any passat, per exemple, el partit al Coliseum es va resoldre amb un gol de Yangel Herrera -ara futbolista de la Reial Societat- en l’únic xut a porteria que hi va haver. Serà important, doncs, no desesperar-se en cas que no surtin les coses i tenir la sang freda que van tenir Stuani i Ounahi contra l’Oviedo. Tots dos tenen números de participar avui, encara que el davanter uruguaià ho farà, segurament, començant des de la banqueta i el migcampista marroquí serà titular reapareixent a l’onze.
Amb el retorn de Thomas Lemar i Viktor Tsygankov, els quals van sumar minuts a la Copa, a Míchel se li obre un ventall de possibilitats i haurà de tirar quins futbolistes acompanyen Vanat en l’atac gironí perquè també té Bryan Gil i Joel Roca pugnant per la titularitat.
Tot i que no se l’espera a la porteria, Livakovic està recuperat de les molèsties a l’esquena i torna a estar disponible. Les úniques baixes, a part de les de llarga durada de Juan Carlos i Donny van de Beek, són Francés i David López, que ha recaigut de la lesió.
Per la seva part, el Getafe ve de fer els deures amb bona nota a la Copa després d’imposar-se al modest Inter de Valdemoro (0-11), però no només col·lecciona una victòria al Coliseum aquesta temporada i no hi guanya des de mitjan setembre. Bordalás té les baixes de Nyom, sancionat, i Davinchi, lesionat.
