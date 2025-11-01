Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona, si no passa res estrany, serà una setmana més el cuer

De les 10 jornades disputades fins ara, l’equip de Míchel ha estat vuit cops cuer

Gazzaniga, lamentant-se.

Gazzaniga, lamentant-se. / JUANJO MARTIN/EFE

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Tot i que encara falta tota la jornada per disputar, el Girona, tret d’una derrota per tres gols de l’Oviedo, serà cuer per novena vegada en les onze jornades de Lliga. Un fet que descriu perfectament la mala situació de l’equip de Míchel Sánchez, que ha passat nou jornades en descens -deu comptant aquesta-, i l’única en què no va estar, va ser la primera, després de la derrota a Montilivi contra el Rayo Vallecano (1-3) i tan sols pel goal-average. Dissabte vinent, final a tot o res contra l’Alabès.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents