El Girona jugarà un altre diumenge al migdia

La Lliga fixa la visita al camp de l'Elx pel diumenge 7 de desembre a les dues (14:00)

L'Elx va perdre 3-1 ahir al Lluís Companys contra el Barça

L'Elx va perdre 3-1 ahir al Lluís Companys contra el Barça / Associated Press/LaPresse

Marc Brugués

El Girona continua abonat a jugar als migdies o a primera hora de la tarda. La Lliga ha anunciat aquesta tarda l'horari corresponent a la quinzena de jornada en què el Girona visitarà el camp de l'Elx. El duel al Martínez Valero ha quedat programat pel diumenge 7 de desembre a les dues del migdia (14:00). Abans d'aquest partit, el Girona rebrà l'Alabès dissabte (14:00), visitarà el Betis, el diumenge 23 (14:00) i s'enfrontarà al Reial Madrid a Montilivi el diumenge 30 (21:00). Entre els partits de l'Alabès i el Betis, la competició s'aturarà una setmana per culpa dels compromissos de seleccions.

