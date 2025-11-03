El Girona jugarà un altre diumenge al migdia
La Lliga fixa la visita al camp de l'Elx pel diumenge 7 de desembre a les dues (14:00)
El Girona continua abonat a jugar als migdies o a primera hora de la tarda. La Lliga ha anunciat aquesta tarda l'horari corresponent a la quinzena de jornada en què el Girona visitarà el camp de l'Elx. El duel al Martínez Valero ha quedat programat pel diumenge 7 de desembre a les dues del migdia (14:00). Abans d'aquest partit, el Girona rebrà l'Alabès dissabte (14:00), visitarà el Betis, el diumenge 23 (14:00) i s'enfrontarà al Reial Madrid a Montilivi el diumenge 30 (21:00). Entre els partits de l'Alabès i el Betis, la competició s'aturarà una setmana per culpa dels compromissos de seleccions.
