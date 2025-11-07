Míchel Sánchez: "S'ha de notar que el Girona es juga la vida en cada pilota"
El tècnic del Girona podrà comptar amb Stuani i Arnau per al partit contra l'Alabès d'aquest dissabte a Montilivi
Si la Lliga hagués començat a la jornada 4, just després de tancar-se la finestra del mercat d'estiu, el Girona no estaria en llocs de descens: ocuparia la dissetena posició, amb dos punts més que l'Athletic, l'Oviedo i el València. Això ni molt menys minimitza les males sensacions que transmeten els de Míchel, però potser les tres primeres setmanes de competició també han contaminat la mirada de tothom. "Això és veritat, però també és veritat dir que no estem bé. Hem de canviar coses i això s'ha de veure ja. No hem de tenir por, però tampoc tornaré a dir que tot va bé. Això és mentida. Les coses no van bé i hem de canviar. El canvi és de mentalitat, perquè necessitem. I això s'ha de notar. Demà s'ha de notar que el Girona es juga la vida en cada pilota. I llavors sí que veurem les coses millors. Perquè de veritat penso que tinc un bon equip. De veritat, de veritat. I ja ho veurem millor, més endavant. Però ara el que toca és patir. Patirem, patirem i patirem, i ja farem el pas endavant per jugar millor. El temps sempre posa a cadascú al seu lloc, però segur que millorarem. Però hem de canviar ja".
Míchel ha volgut deixar clar què pensa, de tot plegat. I no ha escatimat en les respostes. "La situació és crítica, però prefereixo dir que és de molta necessitat. Sóc el primer que sap que hem de canviar coses. Ens hem de mirar a nosaltres. Fem coses malament, els resultats ho diuen. No és només mala sort. No podem posar excuses sempre. La realitat és que som últims i només hem guanyat un partit. El moment és delicat, sí. Hem de fer un reset, en competir, jugar i córrer. Que són les tres coses que els demano, als jugadors. Jo també haig de millorar coses, no només ho han de fer els futbolistes. No podem esperar que els resultats arribin sols", ha dit.
"És un partit important: necessitem guanyar. Aquesta és la nostra realitat. Més enllà del joc, necessitem que tothom jugui des del sentiment de pertinença. Tots junts hem de sortir d'aquesta situació. Hem de tenir aquest sentiment. Hem de jugar amb el cap, sí, però també amb el cor. El partit és molt important", explica el tècnic madrileny, que aquest dissabte rep l'Alabès a l'estadi, en una nova final. Tot el que no sigui guanyar, alimentarà les desconfiances.
Es juga el càrrec? "No ho sento, però el futbol és així. No vull pensar en el resultat, penso en què hem de fer per guanyar. Les dades són fredes. Si anem al principi de tot, hem ascendit a Primera, hem fet la millor temporada de la història... Les dades tenen un punt de partida. Ara tenim tres jornades sense guanyar, però jo puc dir que fa quatre anys que fem les coses molt bé. Tinc sentiment i il·lusió per continuar al Girona, i això està per damunt de tot. No depèn de mi i tinc clar que sóc entrenador perquè m'agrada millorar als jugadors i pel que visc cada dia, però en aquest sentit ningú no pot dir que no hagi fet millor als futbolistes. En valors, futbol i cultura esportiva. Tinc un gran exemple, que és Stuani", ha dit Míchel, que ha defensat que "abans de perdre, hem guanyat. Per això estem a Primera i no a Segona".
Agressivitat amb i sense pilota
Míchel té les baixes de Francés, David López, Van de Beek i Juan Carlos, tots a la infermeria. Però sí que podrà disposar de Stuani i Arnau, que no s'han entrenat alguns dies, però sí aquest divendres. "L'Alabès és dels menys golejats de la categoria, pressiona molt bé, amb energia. Rentabilitza molt els gols que fa i viu un bon moment. Tenen molt clar què han de fer al camp, i ho fan molt bé. Però la nostra necessitat és gran. Hem de venir tots amb aquesta fam, també l'afició. Després d'11 partits, toca guanyar. Hem de pensar en el que farem nosaltres, i no l'Alabès. Vull veure agressivitat, amb pilota i sense. Ho hem de donar tot", ha valorat.
Respecte a les tres jornades sense guanyar, que han refredat una mica els ànims, especialment després de l'empat de l'Oviedo en el temps de descompte, ha dit que "si hem de patir, que sigui junts. Si hem de lluitar, que sigui junts. Si hem de fer un pas endavant, que sigui junts. Necessitem Montilivi, ha de ser un camp impossible per als rivals. Necessitem a la gent més que mai. I l'Alabès ho ha de notar", ha continuat.
Míchel ha dit que "l'any passat dèiem que els nous havien vingut a jugar la Champions i no, havien vingut a jugar al Girona. Hem de jugar en equip, tots junts. En la pressió i en el joc. Hem de córrer junts i lluitar junts. Això necessitem. I només ho hem vist per moments. Ho hem de veure a cada partit. Hem de saber que hem de patir i que no sortirem demà, d'aquesta situació. Veurem més endavant on som, i ja pensarem perquè lluitarem". Preguntar per l'absència de Lucas Boyé, ha comentat que "no sap quina proposta pensaran, perquè han fet diversos plantejaments. Però hem de procurar tenir la pilota a camp contrari", ha finalitzat.
