Aferrar-se al que sigui per evitar el daltabaix del Girona
El conjunt de Míchel Sánchez, que encadena tres jornades sense guanyar i és últim, rep l’Alabès en una nova final a Montilivi
Nova final per al Girona de Míchel, que no pot tornar a fallar en la visita de l’Alabès (14 hores, DAZN). Després de revifar una mica amb una dinàmica de 5 punts de 9 contra l’Athletic, l’Espanyol i el València, els gironins s’han encallat i sumen 1 de 9, amb les derrotes a Barcelona i Getafe i l’empat amb gust de patacada contra l’Oviedo. L’equip no ha donat mostres de millora, darrerament, perquè fins i tot va haver d’anar a la pròrroga per superar el Constància, un conjunt de la Tercera RFEF, en la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Els vitorians, gràcies a l’últim triomf davant l’Espanyol, arriben sense angoixes, disposats a repetir la victòria de la temporada passada (0-1). Són vuitens amb 15 punts, més del doble de punts que un Girona que es manté últim, a dos punts de la permanència.
Com a mínim, Montilivi acumula tres partits sense veure perdre el seu equip. És poca cosa, sí, però per algun lloc s’ha de començar. El tècnic madrileny es tornarà a aferrar al talent d’Ounahi al mig del camp perquè passin coses. El marroquí va ser diferencial, juntament amb Stuani, que ha superat unes molèsties, en el darrer partit jugat a l’estadi, marcant un gol i provocant un penal. Llàstima que no servís per a gaire.
Si el rendiment dels gironins com a locals comença a ser productiu, el dels vitorians lluny de Mendizorrotza és molt millorable. Només una victòria en cinc partits, amb dues derrotes consecutives. Això sí, els de Coudet, que no disposaran de Lucas Boyé, una baixa significativa per sanció, Garcés, i tindran el dubte de Pacheco, són competitius a l’extrem: tots els partits que ha perdut en condició de visitant han sigut per la mínima. Destacar el rendiment de Carlos Vicente, que ja va ser l’autor del gol en el partit jugat entre ambdós a l’abril.
Qualsevol mal resultat del Girona reobrirà el debat respecte a la continuïtat de Míchel Sánchez a la banqueta. El tècnic, que se sent fort malgrat els mals resultats i les pitjors sensacions, ja va tenir l’habilitat de guanyar el València en l’última bala abans de l’aturada de seleccions del mes passat. Ningú del club no assegura que hi hagi una sacsejada, però a aquestes altures de la pel·lícula, convindria no posar la mà al foc si torna a haver-hi un daltabaix.
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Tens una paella amb aquestes característiques? Compte: Els experts alerten que podria ser molt perillós
- Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous