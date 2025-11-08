Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En Directe

Girona - Alabès, en directe

Segueix en directe la narració del partit corresponent a la 12a jornada que es juga a l'estadi de Montilivi

Resultats i classificació de Primera Divisió

Els jugadors del Girona, durant un amistós del pretemporada 2025/2026.

Els jugadors del Girona, durant un amistós del pretemporada 2025/2026. / Girona FC

Redacció

Redacció

Girona
Actualitzar

TEMES

Tracking Pixel Contents