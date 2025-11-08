En Directe
Girona - Alabès, en directe
Segueix en directe la narració del partit corresponent a la 12a jornada que es juga a l'estadi de Montilivi
Resultats i classificació de Primera Divisió
0' L'àrbitre xiula l'inici del partit. Som-hi, Girona!
Salten els jugadors del Girona i l'Alabès al terreny de joc, això comença ja!
El Girona és un dels equips menys golejadors i l'Alabès un dels menys golejats. Avui s'ha de trencar l'estadística.
"Míchel és un entrenador de projecte i entenem que és la persona perfecta per estar aquí", manté el president Delfí Geli. L'entrenador de Vallecas està ratificat en el seu càrrec, tot i els mals resultats.
"A través del futbol es concreta molt. Quan guanyes, tot es torna més senzill", diu Míchel a la tele. Tant de bo el Girona faci un bon partit i s'emporti la victòria.
L'àrbitre que xiularà el partit d'avui és Adrián Cordero Vega. Li donarà suport des del VAR el col·legiat Mario Melero López.
Recupera la prèvia del partit fent clic aquí.
Per la seva part, Coudet sortirà amb el següent onze: Sivera; Otto, Tenaglia, Parada, Youssef; Blanco, Denis Suárez; Calebe, Aleñá, Toni Martínez i Mariano.
Míchel confia en els de sempre, sense tocar la porteria. Aquest és l'onze del Girona per a l'encontre d'avui: Gazzaniga, Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno, Witsel, Iván Martín, Tsygankov, Bryan Gil, Ounahi i Vanat.
Bon migdia des de Montilivi! A partir de les 14.00 hores el Girona s'enfronta a l'Alabès en un partit on és prioritari guanyar. Necessiten la victòria els gironins per posar fi d'una vegada per totes a la mala dinàmica de resultats i demostrar que mereixen sortir del descens. El suport de l'afició serà importantíssim.
