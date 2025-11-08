Mor l'històric exjugador del Girona, Josep Ribera, amb 89 anys
Nascut a Anglès va jugar al club blanc-i-vermell del 1956 al 1958 i del 1966 al 1969 i també va estar quatre temporades a Primera amb l'Espanyol
La victòria del Girona contra l'Alabès (1-0) d'aquesta tarda ha quedat entelada per la notícia de la mort d'un dels jugadors més icònics de la història del club, Josep Ribera amb 89 anys. El segon dels germans Ribera va defensar la samarreta blanc-i-vermella en dues etapes, del 1956 al 1958 i del 1966 al 1969 abans de fitxar per l'Espanyol, amb qui va jugar quatre temporades a Primera Divisió. Posteriorment també va jugar al Nàstic de Tarragona i al Terrassa abans de tornar a Vistalegre. Ribera II, germà de Jaume i Enric, era el pare de Joan, Nan, Ribera, també exjugador del Girona i del Figueres, Espanyol i Alabès, entre altres.
A més a més, va ser un els Set Magnífics, el grup d'empresaris gironins que va impulsar i finançar la construcció de l’estadi de Montilivi. A més a més, Ribera II va destacar pel compromís social, especialment, com a president de la Fundació Ser.gi, entitat dedicada a la lluita contra l’exclusió social i a promoure la igualtat d’oportunitats a les comarques gironines.
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
- Tens una paella amb aquestes característiques? Compte: Els experts alerten que podria ser molt perillós
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines
- Oxigen i alegria a Montilivi: El Girona supera l'Alabès i respira (1-0)
- Detingut a Girona un membre del 'Tren de Aragua', una violenta organització criminal veneçolana
- Cau un arbre d'uns trenta metres al parc de la Devesa