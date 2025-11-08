«Sortir del descens dues setmanes seria respirar molt»
Míchel destaca que «quan som un equip agressiu amb la pilota, som millors sense pilota» i demana «aquest canvi als jugadors» per revertir la situació
Es va notar al camp i després en el discurs. El Girona necessitava guanyar l’Alabès per «respirar» i encara ho farà més si aconsegueix mantenir-se fora del descens durant l’aturada. «Només mirava aquest partit, no més enllà. A mi m’ha anat molt bé. Aquesta sensació em dona confiança», va dir Míchel. Per a l’entrenador blanc-i-vermell, la principal millora va ser l’agressivitat. «Quan som un equip agressiu amb la pilota, som millors sense pilota. Quan hem fet un pas enrere, som pitjors sense pilota. Els ho he dit al descans als jugadors. La primera part és la millor d’aquesta temporada. Amb molta superioritat, per mi espectacular. Semblava que el jugador tenia més força per recuperar la pilota, fer pressions... A la segona part, quan l’Alabès ha fet un pas endavant i nosaltres un pas enrere s’ha vist que patíem molt. No sempre serà així, però és el camí per continuar. Hem d’aguantar els 90 minuts. Patirem per sortir d’aquesta situació perquè estem a baix de la classificació, però hem de patir lluitant com avui. La nostra manera de jugar és aquesta. Els canvis han sortit amb aquesta mentalitat i fins i tot els que no han jugat han estat feliços. Es molt important. He vist un equip que necessitava la victòria i l’ha aconseguit», va apuntar.
Míchel va assegurar que «he vist més implicació, en tot moment. L’equip ha tingut sentiment de tenir aquesta necessitat de guanyar. Fins al final, he vist un equip que es jugava la vida. També ho he vist amb l’afició. Ha estat la pitjor entrada de l’any, però també la millor afició. Montilivi ha estat en tot moment amb nosaltres. Han vingut sabent la necessitat que teníem i des del minut u ho he notat», va assegurar. El tècnic de Vallecas, va repetir que «em sento com a casa, però quan parlen de mi el focus no està al camp. Necessito que el focus de l’afició estigui al camp. Agreixo molt els càntics, però no volia perdre el focus que al camp el jugador necessita el seu suport». En aquest sentit, va celebrar que «els jugadors han demostrat, ells, que poden fer-ho. No hi ha dubte que això s’ha de repetir i els ha de donar confiança. Blind m’ha dit que notava que tenia moltes línies de passada, que tothom volia participar en el joc. No hem d’aturar-nos en això. Hem de recuperar la pilota ràpid, no hi ha d’haver canvi de xip. Ha de ser una continuïtat. No sé si queda gaire, però vull veure la primera part amb més regularitat».
Alhora, va parlar de Tsygankov: «Viktor necessitava, no el gol, sinó les sensacions que ha tingut al camp. Ha tingut una capacitat brutal per superar el rival, de xuts a porteria, de rematada... És un jugador diferencial per nosaltres i la seva millor versió ens fa millors. Però també els altres. Potser hem vist els millors minuts de Bryan. Li he demanat perdó a Portu per no treure’l, però no teníem la pilota. També a Lemar i Yáser. No teníem defenses. La millor versió de molts ens aproparà més a un bon rendiment per competir aquesta lliga».
I va defensar que el «canvi», que deia a la prèvia, «no és de jugadors, és d’equip, de sensacions. De jugar al que nosaltres podem fer millor. És amb pilota i sense pilota, sobretot quan tens pèrdues amb la pilota. Les dades deien que no érem un bon equip. Necessito aquesta versió. Hem de ser capaços de jugar amb agressivitat per fer passos endavant. És el canvi i la millora que li demano al jugador. També el sentiment de pertinença».
Quan va acabar el partit, el Girona era 16è. «No he tingut temps a mirar-la, però sortir del descens dues setmanes seria respirar molt. L’equip agafaria molt d’aire. No li desitjo a ningú que perdi, només vull que el meu equip guanyi. Si continuem guanyant, podem sortir d’aquesta situació». n
