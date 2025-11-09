El Girona continua en descens tot i la victòria contra l’Alabès
La victòria del Mallorca i l’empat del València tornen els gironins a les posicions de descens amb deu punts, els mateixos que els valencians que en són fora
Alguns ja baixaven les escales de Montilivi saltant a peu coix dissabte a la tarda celebrant que la victòria contra l’Alabès (1-0) treia el Girona de les posicions de descens. Sí, ho feia, però provisionalment, perquè encara que hagués perdut el Llevant al camp de l’Atlètic de Madrid (3-1), faltaven encara per jugar l’Oviedo, el València i el Mallorca que jugaven avui. I sí, l’Oviedo va perdre San Mamés contra l’Athletic (1-0), però tant el València com el Mallorca han puntuat i, per tant, el Girona ha tornat a caure als llocs de descens. I s’hi estarà durant els quinze dies d’aturada abans que no reprengui la competició amb un partit d’allò més exigent al camp del Betis. I després vindrà el Reial Madrid a Montilivi... Ja ho diu Míchel i la majoria d’aficionats ho tenen clar. «Costarà molt». Perquè per molt que dissabte es guanyés un partit, era tot just el segon de tota la temporada i, òbviament, els números continuen sent molt dolents. De descens, que és on passarà aquests quinze dies el Girona. Això sí, havent guanyat tot es veu d’una altra manera.
Els tres punts contra l’Alabès no han permès al Girona sortir del descens però sí que iguala a deu amb el València, primer equip que n’està fora. Els del Túria han salvat un punt a les acaballes gràcies a una diana de Luis Rioja (m.81) que igualava la del Cucho Hernández. Els andalusos han ser superiors i haurien pogut marcar algun gol més per endur-se els tres punts. Tampoc ha estat bo el resultat a Son Moix, on el Mallorca n'ha fet prou amb un solitari gol de Muriqi per liquidar un Getafe (1-0) sense arguments amb el marcador en contra. La victòria impulsa els de Palma fins als 12 punts per davant de Girona, València i d’un Osasuna que de mica en mica es complica la vida i té tan sols onze punts.
Tot i això, les sensacionsa Montilivi, per força, han de ser una mica més positives que les que s’havien instal·lat al voltant de l’equip el darrer mes després de l’última aturada. Llavors, l’equip venia de superar el València, però va veure com li volava un punt a Montjuïc contra el Barça (2-1) i dos davant l’Oviedo a Montilivi (3-3) en l’afegit, a més a més de perdre en un partit depriment a Getafe (2-1). Tot plegat va fer que l’impuls del triomf contra el València quedés frenat i reduït a la mínima expressió. Ara, la victòria davant l’Alabès permet tornar a respirar una mica i veure amb més optimisme un futur immediat que, tanmateix, fa pujada. Perquè cal tenir en compte que després d’aquesta aturada, el Girona ha de visitar el camp del Betis (diumenge 23, 16:15) i rebre el Reial Madrid a Montilivi (diumenge 30, 21:00). Dos duels d’alçada, on serà molt difícil pescar-hi i que, si no s’hagués guanyat l’Alabès, haurien pogut complicar molt la vida al Girona.
