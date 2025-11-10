Les entrades del Girona-Madrid valdran entre 85 i 164 euros per als socis i 95 i 182 euros per al públic general
La venda s'obrirà demà a partir de les 11h amb prioritat per als socis fins dijous
El partit està inclòs en l'abonament
El Girona ha informat aquest matí que les entrades del Girona-Reial Madrid, que es disputarà el proper diumenge 30 de novembre a Montilivi (21.00 hores) es posaran a la venda a partir de demà a les 11.00 hores amb prioritat per als socis del club fins dijous, quan s'obrirà la venda al públic general a partir també de les 11.00 hores. La forquilla de preus va des dels 85 als 164 euros per als socis, que tindran la possibilitat de comprar fins a dues entrades amb descompte, i des dels 95 als 183 euros per al públic general.
Cal recordar que el partit contra el conjunt de Xabi Alonso, actual líder de LaLiga EA Sports, està inclòs en l'abonament de la temporada. Així mateix, el Girona ha recordat que els abonats que no puguin assistir-hi tenen la possibilitat de cedir-lo a una altra persona fins a cinc hores abans de l'inici del matx o alliberar el seu seient per poder tenir la bonificació del 40% del preu de l'entrada en cas que acabi venut.
D'altra banda, els socis poden comprar un màxim de dues entrades amb descompte (serà necessari registrar-se amb la ID de soci) i es podran afegir fins a sis entrades per transacció. En aquest cas, el club no ofereix el servei d'entrades gratuïtes per als socis infantils. Totes les entrades són nominals. Per comprar-les, caldrà fer-ho a través del web del Girona o a les taquilles de Montilivi, on es posarà a disposició dels socis un servei d'ajuda a la compra online. La venda serà exclusiva amb targeta bancària.
