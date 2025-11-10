Sant Andreu i Reus, possibles rivals del Girona a la Copa
Demà es fa el sorteig de segona ronda on als gironins els poden tocar també Portugalete, Numància, Atlètic Balears, Ebro i Ourense CF
Els aficionats del Girona estaran molt pendents demà al migdia del sorteig de la segona ronda de la Copa del Rei. El Girona, que a la primera eliminatòria va superar el Constància a Inca (1-3) ja sap quins poden ser els rivals després de l'agrupació dels clubs per criteris de proximitat. En aquest sentit, s'ha dividit la península de nord a sud i, per tant, els possibles rivals del Girona són el Sant Andreu, el Reus Reddis, l'Ebro, l'Atlètic Balears i el Numància, de Segona RFEF, el Portugalete, de Tercera RFEF i l'Ourense CF, de Primera RFEF, com a campió de la Copa Federació.
