El Girona perd set jugadors internacionals durant aquesta aturada
Vanat, Tsygankov i Krapyvtsov (UcraÏna), Witsel (Bèlgica), Asprilla (Colòmbia), Livakovic (Croàcia) i Ounahi (Marroc) s’han incorporat amb les seleccions
Amb la satisfacció d’haver fet els deures, el Girona enceta una nova setmana de feina. Ho fa, lògicament, amoïnat per la situació de l’equip a la classificació, on ocupa posicions de descens, però amb un aire diferent gràcies a la victòria de dissabte passat contra l’Alabès (1-0). Van ser tres punts com els del dia del València, però potser van deixar més bon regust de boca per la sensació de fam, rebel·lió i urpa que va ensenyar l’equip. Els blanc-i-vermells van mostrar una capacitat de pressionar i de mossegar que va ofegar els jugadors bascos i va empènyer-los a celebrar la, tot just, segona victòria del curs. A partir d’aquí, toca una petita descompressió en una setmana d’aturada de la competició pels partits internacionals de seleccions. Així doncs, Míchel no podrà treballar tots aquests dies amb Tsygankov i Vanat (Ucraïna), Krapyvtsov (Ucraïna sub21), Witsel (Bèlgica), Ounahi (Marroc) i Asprilla (Colòmbia) que tindran feina amb els seus combinats estatals en partits amistosos i de classificació pel Mundial.
Els ucraïnesos obriran el foc dijous amb un duel d’allò més atractiu i, alhora decisiu pel lideratge al grup de classificació pel Mundial, contra França al Parc dels Prínceps de París (20:45). L’endemà, divendres, serà el torn d’Ounahi, que disputarà un amistós amb el Marroc contra Moçambic a Tànger (20:00). També divendres, Livakovic podrà agafar minutatge amb Croàcia en el duel classificatori pel Mundial contra les Illes Fèroe (20:45) i Krapyvtsov jugarà amb Ucraïna sub21 contra Turquia (18:00). Per dissabte quedaran dos partits més, els d’Axel Witsel amb Bèlgica al Kazakhstan (18:00) i el d’Asprilla amb Colòmbia contra Nova Zelanda, ja de matinada (1:00), als Estats Units.
La segona tongada de partits començarà diumenge amb el duel a Varsòvia de l’Ucraïna de Vanat i Tsygankov contra Islàndia (18:00). L’endemà, dilluns, Livakovic podria tornar a tenir l’oportunitat de sumar minuts en el partit a Montenegro (20:45) de Croàcia. Per dimarts quedarà la segona cita de Witsel amb Bèlgica, contra Liechenstein a Lieja (20:45) i un altre amistós d’Ounahi amb el Marro, en aquest cas, contra Uganda (20:00) també a Tànger. El mtijapunta marroquí, aquesta vegada, no haurà de fer tants quilòmetres com en les anteriors aturades quan havia hagut de desplaçar-se per jugar a Zàmbia i Madagascar. La matinada de dimarts a dimecres, Asprilla també tindrà partit amistós amb Colòmbia contra Austràlia a Nova York.
Veient els horaris dels partits dels jugadors del Girona, tot fa pensar que els primers que tornaran a Catalunya per posar-se a les ordres de Míchel i començar a preparar la visita al camp del Betis de diumenge dia 23, seran Vanat, Tsygankov i Krapyvtsov i el porter Livakovic. A partir de dimecres que ve haurien d’arribar Ounahi i Witsel mentre que Asprilla és el que hauria d’incorporar-se més tard perquè ve dels Estats Units i juga dimarts a la matinada.
No s’acaben aquí els internacionals del Girona, perquè a la base el club també n’hi té. En aquest sentit, la selecció absoluta de Gàmbia ha cridat el porter banyolí del juvenil Jordi Bilali pels partits de classificació pel Mundial contra Kènia i Burundi. A més a més, el també porter Aleksander Andreev ha estat citat per Bulgària sub21 per enfrontar-se a Escòcia en partit classificatori per l’Europeu de la categoria. Finalment, Espanya ha reclamat el també juvenil Junior Holmes per dos amistosos amb la sub17 contra la República Txeca.
