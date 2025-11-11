Livakovic hauria demanat sortir del Girona per tenir minuts
Si disputa un partit amb el conjunt gironí no podrà canviar d’aires al gener perquè la UEFA impedeix jugar amb tres clubs un mateix curs
Una de les opcions que veu amb bons ulls per arribar amb rodatge al Mundial és la el Dinamo Zagreb
Un dels jugadors del Girona que s’han concentrat amb la seva selecció aquesta setmana és Dominik Livakovic. El porter té un doble compromís de classificació pel Mundial contra les Illes Fèroe i Montenegro on hauria de carregar el dipòsit de minuts que, ara mateix, a Montilivi el té zero. En aquest sentit, sembla difícil que el porter balcànic pugui arribar a estrenar-se sota pals amb el Girona. Absent per unes molèsties a l’esquena fa quinze dies a Inca, Livakovic estaria interessat a tornar al Dinamo de Zagreb aquest mercat d’hivern. Així ho explica el web d’informació de Croàcia tportal.hr que, a més a més dóna algun detall més de la seva situació a Girona. Davant la immobilitat de Míchel a l’hora de donar-li l’alternativa a la Lliga i l’aposta per mantenir Gazzaniga de titular, Livakovic estaria cercant una via de sortida i veuria el Dinamo com la millor opció per tenir minuts i arribar en forma al Mundial de l’estiu. La decisió, a banda del Girona i del Fenerbahce, el club que en té els drets, també passa per Zvonimir Boban, el director esportiu del Dinamo. A partir d’aquí, el portal explica que difícilment Livakovic jugarà amb el Girona d’aquí gener perquè, si ho fes, no podria fitxar per cap altre club aquesta temporada. Així ho diu la normativa de la UEFA que no permet un jugador tenir minuts en més de dos clubs durant una temporada. I Livakovic va jugar dos partits a l’agost amb el Fenerbahce abans de venir cedit al Girona.
Sembla doncs que l’etapa de Livakovic a Girona serà d’allò més breu i que, tal com va passar la temporada passada amb Pau López, el club haurà de buscar un nou porter al mercat d’hivern.
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada