Livakovic hauria demanat sortir del Girona per tenir minuts

Si disputa un partit amb el conjunt gironí no podrà canviar d’aires al gener perquè la UEFA impedeix jugar amb tres clubs un mateix curs

Una de les opcions que veu amb bons ulls per arribar amb rodatge al Mundial és la el Dinamo Zagreb

Dominik Livakovic, el dia de la presentació amb el Girona

Dominik Livakovic, el dia de la presentació amb el Girona / Aniol Resclosa

Marc Brugués

Girona

Un dels jugadors del Girona que s’han concentrat amb la seva selecció aquesta setmana és Dominik Livakovic. El porter té un doble compromís de classificació pel Mundial contra les Illes Fèroe i Montenegro on hauria de carregar el dipòsit de minuts que, ara mateix, a Montilivi el té zero. En aquest sentit, sembla difícil que el porter balcànic pugui arribar a estrenar-se sota pals amb el Girona. Absent per unes molèsties a l’esquena fa quinze dies a Inca, Livakovic estaria interessat a tornar al Dinamo de Zagreb aquest mercat d’hivern. Així ho explica el web d’informació de Croàcia tportal.hr que, a més a més dóna algun detall més de la seva situació a Girona. Davant la immobilitat de Míchel a l’hora de donar-li l’alternativa a la Lliga i l’aposta per mantenir Gazzaniga de titular, Livakovic estaria cercant una via de sortida i veuria el Dinamo com la millor opció per tenir minuts i arribar en forma al Mundial de l’estiu. La decisió, a banda del Girona i del Fenerbahce, el club que en té els drets, també passa per Zvonimir Boban, el director esportiu del Dinamo. A partir d’aquí, el portal explica que difícilment Livakovic jugarà amb el Girona d’aquí gener perquè, si ho fes, no podria fitxar per cap altre club aquesta temporada. Així ho diu la normativa de la UEFA que no permet un jugador tenir minuts en més de dos clubs durant una temporada. I Livakovic va jugar dos partits a l’agost amb el Fenerbahce abans de venir cedit al Girona.

Sembla doncs que l’etapa de Livakovic a Girona serà d’allò més breu i que, tal com va passar la temporada passada amb Pau López, el club haurà de buscar un nou porter al mercat d’hivern.

