L'Ourense CF serà el rival del Girona a la segona ronda de la Copa
Els de Míchel s'enfrontaran als gallecs, cuers de Primera RFEF a partit únic a O Couto la primera setmana de desembre
El Girona ha conegut aquest migdia el rival a la segona ronda de la Copa del Rei. El sorteig ha aparellat els de Míchel amb l'Ourense CF, darrer classificat del grup 1 de Primera RFEF. El conjunt gallec ha accedit directament a aquesta ronda gràcies a ser el guanyador de la Copa Federació. Dirigit pel valencià Dani Llácer, l'Ourense CF té una plantilla jove amb pocs veterans, un dels quals és l'exporter del Saragossa, Álvaro Ratón. Serà un duel inèdit per al Girona que mai s'ha enfrontat a aquest club, un -l'altre és l'UD Ourense- dels dos hereus de l'històric CD Ourense, que als anys noranta va jugar a Segona A. Sí que s'havia enfrontat a la UD Orensana a la dècada dels cinquanta, a Segona Divisió. Les dues visites a Ourense del Girona, els cursos 1949-50 i 50-51 van acabar amb derrota per 3-0 i 3-1 (el gol gironí el va fer Fontanet).
L'eliminatòria es jugarà la primera setmana de desembre a partit únic O'Couto.
