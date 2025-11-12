Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona visitarà Anoeta un divendres

El partit a Sant Sebastià contra la Reial Societat serà el dia 12 de desembre al vespre (21:00)

Asprilla i Zubimendi, en el partit de la temporada passada a Anoeta (3-2)

Asprilla i Zubimendi, en el partit de la temporada passada a Anoeta (3-2) / Javier Etxezarreta/EFE

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

La Lliga ha fet oficials els horaris corresponents a la setzena jornada de Lliga en què el Girona visitarà el camp de la Reial Societat. El partit es jugarà el divendres dia 12 de desembre al vespre (21:00). Abans d'aquest partit, els de Míchel han de viatjar al camp del Betis, rebre el Madrid, jugar a Ourense i viatjar a Elx. Després, ja només quedarà la visita de l'Atlètic de Madrid a Montilivi abans de l'aturada de la competició per les vacances de Nadal.

