El Girona visitarà Anoeta un divendres
El partit a Sant Sebastià contra la Reial Societat serà el dia 12 de desembre al vespre (21:00)
La Lliga ha fet oficials els horaris corresponents a la setzena jornada de Lliga en què el Girona visitarà el camp de la Reial Societat. El partit es jugarà el divendres dia 12 de desembre al vespre (21:00). Abans d'aquest partit, els de Míchel han de viatjar al camp del Betis, rebre el Madrid, jugar a Ourense i viatjar a Elx. Després, ja només quedarà la visita de l'Atlètic de Madrid a Montilivi abans de l'aturada de la competició per les vacances de Nadal.
