Albert Puig i Santi Pou inauguren el 13è dia de l'entrenador a Terrassa
El director esportiu de l'Acadèmia i l’integrant de la direcció esportiva i de l’staff tècnic del primer equip han participat en l'acte que organitza la FCF
Albert Puig, director esportiu de l'Acadèmia, i Santi Pou, integrant de la direcció esportiva i de l'staff tècnic del primer equip, han inaugurat avui el 13è Dia de l'Entrenador, que organitza la Federació Catalana de Futbol (FCF) a LaFACT de Terrassa. Els dos membres del Girona han dut a terme una classe magistral de com gestionar esportivament i de forma estratègica un club professional com el Girona. No només el conjunt de Míchel, sinó també el futbol base.
Albert Puig ha explicat els objectius de l'Acadèmia. El primer, i més important: produir jugadors que puguin arribar al primer equip. I, el segon: generar vendes per obtenir ingressos que ajudin a compensar les baixes quan marxa traspassat un jugador. També ha desengranat l'organigrama i la feina dins de la formació del club gironí.
A més a més, el director esportiu de l'Acadèmia ha explicat que la ciutat esportiva estarà llesta i al 100% per acollir a la base al llarg de la temporada 2027-28. Un projecte molt ambiciós que permetrà fer un salt de qualitat al club blanc-i-vermell.
Per la seva part, Santi Pou ha detallat com construeixen un futbolista. "El futbol ha canviat molt, però l'amistat, la germanor i la unió encara existeix", així començava la seva intervenció. Al seu torn, ha remarcat la importància de la intuïció dels entrenadors, que ha de combinar-se amb les dades que en surten després de cada partit i/o entrenament".
Santi Pou també fa èmfasi en la tàctica: "Observar en un camp, com penses i com et mous amb relació a la pilota i el rival, per a prendre decisions dins d'un ordre mental de joc". Aquí entra el rol de jugadors com Ounahi o Iván Martín, que representen la idea de la construcció de futbol lliure, més enllà de la tàctica o el moment del partit.
