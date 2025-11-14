Arnau i Moreno cauen de la llista de Catalunya per la lesió de Blind
La baixa de Blind deixa la defensa del Girona en una situació delicada perquè en l’actualitat també estan lesionats David López i Francés
Blind va haver d’aturar-se a finals d’aquesta setmana i no ha pogut participar en l’entrenament d’avui perquè es va fer mal a les cervicals. El Girona va informar en un comunicat mèdic que el central neerlandès va patir una contusió cervical durant la sessió de dijous i que l’evolució de la lesió determinarà el seu retorn als entrenaments amb el grup.
En conseqüència, el club blanc-i-vermell també va anunciar que Àlex Moreno i Arnau finalment no aniran convocats amb Catalunya per a l’amistós contra Palestina que es disputarà dimarts que ve a l’Estadi Olímpic Lluís Companys per prevenir qualsevol contratemps més. La baixa de Blind deixa la defensa en una situació delicada perquè en l’actualitat també estan lesionats David López i Francés.
«El club ha decidit que tots dos futbolistes romanguin a Girona per continuar amb la seva preparació i posar-se a punt de cara als pròxims compromisos oficials», va explicar el Girona. D’altra banda, Joel Roca sí que es manté a la llista de convocats de Gerard López. «El Girona lamenta el contratemps que aquesta decisió pugui ocasionar a la selecció catalana com als seus responsables tècnics, i agraeix sincerament la seva comprensió i la convocatòria dels nostres jugadors, que sempre han mostrat orgull i predisposició per representar el futbol català», afegia la nota.
