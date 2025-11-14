Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Blind es fa mal a les cervicals i ha d'aturar els entrenaments amb el grup

El Girona informa que el central neerlandès va patir una contusió cervical durant la sessió d'ahir

Blind durant l'escalfament de l'últim partit.

Blind durant l'escalfament de l'últim partit. / EUROPA PRESS

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Daley Blind ha hagut d'aturar-se a finals d'aquesta setmana i no ha pogut participar en l'entrenament d'avui perquè s'ha fet mal a les cervicals. El Girona ha informat aquesta tarda en un comunicat mèdic que el central neerlandès va patir una contusió cervical durant la sessió d'ahir i que l'evolució de la lesió determinarà el seu retorn als entrenaments amb el grup.

Blind, el jugador més utilitzat en aquest inici de temporada i l'únic que ha participat en tots els partits de Lliga, ha de frenar i caldrà veure quina és la seva evolució per si pot estar disponible de cara al pròxim partit contra el Reial Madrid.

TEMES

