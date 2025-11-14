Blind es fa mal a les cervicals i ha d'aturar els entrenaments amb el grup
El Girona informa que el central neerlandès va patir una contusió cervical durant la sessió d'ahir
Daley Blind ha hagut d'aturar-se a finals d'aquesta setmana i no ha pogut participar en l'entrenament d'avui perquè s'ha fet mal a les cervicals. El Girona ha informat aquesta tarda en un comunicat mèdic que el central neerlandès va patir una contusió cervical durant la sessió d'ahir i que l'evolució de la lesió determinarà el seu retorn als entrenaments amb el grup.
Blind, el jugador més utilitzat en aquest inici de temporada i l'únic que ha participat en tots els partits de Lliga, ha de frenar i caldrà veure quina és la seva evolució per si pot estar disponible de cara al pròxim partit contra el Reial Madrid.
