Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entrades exhaurides per al Girona-Reial Madrid

Aquest matí quedaven menys d'un centenar de seients lliures i el Girona acaba de penjar el cartell de 'sold out'

Aficionats del Girona animen l'equip en l'últim partit a Montilivi.

Aficionats del Girona animen l'equip en l'últim partit a Montilivi. / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Girona

El Girona acaba d'anunciar que ja no queden entrades per al Girona-Reial Madrid, que es disputarà el proper diumenge 30 de novembre a Montilivi (21.00 h). Aquest matí quedaven menys d'un centenar de seients lliures, però s'han venut en qüestió d'hores i el club blanc-i-vermell ha pogut penjar el cartell de sold out.

Així mateix, el Girona ha informat que només hi haurà disponibles les localitats que puguin alliberar els abonats.

TEMES

  1. Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
  2. Aquests són els municipis gironins amb més problació nouvinguda en els darrers cinc anys
  3. Raquel Leirós i Ánxela Soto, expertes en salut: “Tot allò que fas abans d’anar a dormir afecta el teu descans i el dia següent”
  4. Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
  5. Cheka: «Costa un temps acceptar que t’has quedat per sempre sense silenci»
  6. Destapen fraus elèctrics i irregularitats en botigues de comestibles de 10 municipis de les comarques gironines
  7. Rebenten dues furgonetes al golf de Caldes i desapareixen prop de 3.800 euros i aparells electrònics de gran valor
  8. L'antic amo del Drac Paradís obrirà un restaurant de cuina tradicional xinesa i fusió asiàtica a Girona

Vist per a sentència el judici als acusats de l'intent d'assassinat per motius racistes a Santa Coloma de Farners

Vist per a sentència el judici als acusats de l'intent d'assassinat per motius racistes a Santa Coloma de Farners

Un home mata presumptament el seu pare a Barcelona i intenta suïcidar-se al metro

Un home mata presumptament el seu pare a Barcelona i intenta suïcidar-se al metro

A Catalunya ja hi ha més mascotes que nadons: els experts alerten d'aquest canvi demogràfic

A Catalunya ja hi ha més mascotes que nadons: els experts alerten d'aquest canvi demogràfic

Agricultura espera ingressar "en pocs dies" l'avançament de les indemnitzacions per la dermatosi

Agricultura espera ingressar "en pocs dies" l'avançament de les indemnitzacions per la dermatosi

Neix Moeve Fútbol Zone: la nova manera de viure el futbol

Neix Moeve Fútbol Zone: la nova manera de viure el futbol

Cada quan has de canviar el calçat esportiu? Un experta revela aquest dubte

Cada quan has de canviar el calçat esportiu? Un experta revela aquest dubte

Entrades exhaurides per al Girona-Reial Madrid

Entrades exhaurides per al Girona-Reial Madrid

Junts denuncia “l’abandonament” del tram sud de l’N-II i reclama reprendre el desdoblament

Junts denuncia “l’abandonament” del tram sud de l’N-II i reclama reprendre el desdoblament
Tracking Pixel Contents