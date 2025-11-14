Entrades exhaurides per al Girona-Reial Madrid
Aquest matí quedaven menys d'un centenar de seients lliures i el Girona acaba de penjar el cartell de 'sold out'
El Girona acaba d'anunciar que ja no queden entrades per al Girona-Reial Madrid, que es disputarà el proper diumenge 30 de novembre a Montilivi (21.00 h). Aquest matí quedaven menys d'un centenar de seients lliures, però s'han venut en qüestió d'hores i el club blanc-i-vermell ha pogut penjar el cartell de sold out.
Així mateix, el Girona ha informat que només hi haurà disponibles les localitats que puguin alliberar els abonats.
