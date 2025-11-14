Les cames carregades de Blind: és el jugador del Girona amb més minuts
El central neerlandès, amb 35 anys, és el jugador més utilitzat per Míchel arribats gairebé al primer terç de competició
El Girona aprofita l’aturada de novembre per treballar dur i preparar amb temps el proper partit de Lliga, que disputarà davant el Betis a La Cartuja de Sevilla diumenge de la setmana que ve (16.15 h). L’equip de Míchel no va aconseguir sortir del descens, però l’últim triomf contra l’Alabès (1-0) li va donar prou confiança com per respirar i seguir apostant per les bases que el tècnic ha implantat a Montilivi al llarg d’aquests cinc anys que fa des que lidera la banqueta. El de Vallecas es manté fidel als seus ideals, de la mateixa manera que té molt clar qui són els futbolistes que l’ajudaran a sortir de la zona de perill. Arribats gairebé al primer terç de competició, l’onze tipus del conjunt blanc-i-vermell està definit sent Blind l’únic jugador que no s’ha perdut cap de les 12 jornades celebrades fins ara. El central neerlandès és el més utilitzat i té les cames carregades de 953 minuts, tot i ser un dels més veterans de la plantilla amb 35 anys.
Així mateix, Gazzaniga, que està acostumat a ser el que té més minuts des de fa temporades, ha perdut posicions per l’expulsió en la primera jornada contra el Rayo (1-3) i el partit de sanció que va haver de complir davant el Vila-real (5-0). El porter argentí és en l’actualitat el tercer jugador més utilitzat amb 943 minuts per darrere de Blind (953) i Àlex Moreno (944). Els seguirien Vitor Reis (888), Iván Martín (797), Witsel (729), Arnau (686), Vanat (640), Joel Roca (596), Hugo Rincón (554) i Ounahi (529).
La segona joventut de Blind
Quan Blind va fitxar pel Girona l’estiu de 2023, algú podria haver pensat que venia a retirar-se a Montilivi tenint en compte que es trobava, possiblement, en l’última etapa de la seva carrera i que el curs abans entre l’Ajax i el Bayern de Múnic havia minvat considerablement el seu protagonisme al terreny de joc. Superant totes les expectatives, el futbolista d’Amsterdam ràpidament es va guanyar la confiança de Míchel per tenir un lloc assegurat a l’onze. La seva aportació, dedicació i compromís han estat tan alts, que no només ha respost quan li tocava complir de central a l’eix de la defensa -és la posició on se sent més còmode-, sinó que es va buidar per córrer tota la banda esquerra l’any passat quan va haver de fer de lateral per substituir Miguel. Enguany, també li tocarà quan falli Àlex Moreno si no es porta un substitut al mercat d’hivern. De fet, ja va fer-ho en les dues primeres jornades perquè el lateral penedesenc no estava a punt per ser titular -contra el Rayo encara no havia firmat pel Girona-.
Blind, que a principis de març de l’any que ve farà 36 anys, viu una segona joventut a Montilivi. Ja no és que sigui dels jugadors amb més regularitat, sinó que és l’únic que ho ha jugat tot fins ara: ha sigut titular en 11 dels 12 partits disputats i d’aquests n’ha completat nou.
Els menys utilitzats
La situació de Livakovic mereix un capítol a part perquè, a banda de Juan Carlos que es perd tota la temporada per una lesió de gravetat al genoll, és l’únic futbolista que no ha debutat encara amb la samarreta del Girona. Molt probablement, el porter croat haurà passat per Montilivi sense comptabilitzar ni un minut i se n’anirà al mercat d’hivern. Fins la passada jornada, tampoc havia participat Abel Ruiz -malgrat que va estrenar-se a la Copa-. El davanter valencià va substituir Ounahi en la segona part del partit contra l’Alabès i tot just suma 19 minuts aquesta temporada. A part de Lass (22), l’únic del filial que ha jugat amb el primer equip a la Lliga, i els lesionats Van de Beek (41), David López (202) i Francés (258), els altres futbolistes menys utilitzats són: Krapyvtsov (135), Stuani (188), Lemar (195), Solís (330), Bryan Gil (367), Tsygankov (398), Asprilla (424) i Portu (472).
Malgrat que el davanter uruguaià és el segon jugador de camp amb menys minuts, continua batent rècords i és el pitxitxi del Girona amb tres gols. Tots han estat de penal.
