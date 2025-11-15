Un final d’any costerut per al Girona
El Girona ha de visitar el Betis, Elx i Reial Societat a la Lliga i, de moment, l’Ourense a la Copa i rebre el Reial Madrid i l’Atlètic a la competició domèstica d’aquí al desembre
El Girona ha despertat a temps, després d’un molt mal inici de temporada que el va dur a ser el cuer forces jornades. La victòria contra l’Alabès en l’últim partit de Lliga va ser aire pur per al conjunt de Míchel, que, tot i tenir 10 punts com el València, l’equip que marca la salvació, no va poder abandonar la zona de perill per l’estadística -els gironins són l’equip més golejat amb 24 dianes en contra-. L’aturada de novembre ha arribat en un moment de pau al vestuari, que pot treballar tranquil·lament a La Massana sense els internacionals perquè ja no hi ha l’ansietat del triomf. No obstant això, el calendari comença a complicar-se i als blanc-i-vermells els espera un final d’any costerut amb els desplaçaments als camps del Betis, Elx i Reial Societat a la Lliga i, de moment, Ourense a la Copa i les visites del Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid a Montilivi a la competició domèstica. El repte serà sumar el màxim de punts possible per deixar de patir en l’intent d’aconseguir la permanència.
Els partits a fora
Betis. El proper repte del Girona serà puntuar davant el Betis diumenge de la setmana que ve (16.15 h). Els de Pellegrini sempre són un rival dur a batre i més a casa, malgrat que aquesta temporada juguen a La Cartuja perquè el Benito Villamarín està en obres. Els verd-i-blancs hi han perdut dos partits fins ara contra Athletic i Atlètic i la resta de resultats que hi han obtingut han estat victòries, amb un total de quatre (Alabès, Reial Societat, Osasuna i Mallorca). Ocupen el cinquè lloc de la classificació amb 20 punts.
Elx. La visita al conjunt il·licità el diumenge 7 de desembre (14.00 h) és una de les que estan marcades en vermell al calendari. No només per proximitat, sinó perquè els d’Eder Sarabia són un dels recent ascendits i s’han deixat punts al Martínez Valero en les darreres jornades tot i tenir un coixí de punts (15) per ocupar l’onzè lloc de la taula. A casa, l’Elx encara no hi ha perdut mai amb tres victòries i tres empats.
Reial Societat. L’últim desplaçament del 2025 serà a Sant Sebastià el divendres 12 de desembre (21.00 h). La Reial Societat tampoc ha començat la temporada de la millor manera, generant certs dubtes, però Anoeta és un estadi que impressiona. Els de Sergio Francisco hi han perdut dos partits, n’han empatat un i n’han guanyat tres.
La Copa. Al desembre també caldrà incloure al calendari la Copa del Rei. Després del sorteig que ha tingut lloc aquesta setmana, el Girona ja sap que el dimecres 3 de desembre haurà de viatjar fins a Galícia per enfrontar-se a l’Ourense (21.00 h) en la segona eliminatòria i, si guanya i avança de ronda, tindrà un altre partit de la competició del KO als setzens de final al camp d’un rival de menor categoria. La data seria entre el 16 i el 18 de desembre.
Els partits a casa
Reial Madrid. A Montilivi hi haurà dos dels plats forts per acomiadar l’any. El proper partit a casa serà contra tot un Reial Madrid, que, si no falla en la 13a jornada, arribarà líder. Serà el diumenge 30 de novembre (21.00 h) i ja no queden entrades després que s’hagin exhaurit en quatre dies. A l’espera que algun abonat alliberi el seu seient, el club va penjar ahir el cartell de sold out amb totes les localitats venudes als socis i públic general. L’estadi blanc-i-vermell presentarà una molt bona entrada, segur, després que en els últims encontres hagi disminuït l’assistència arran dels mals resultats.
Atlètic de Madrid. Serà l’últim partit del 2025 i és l’últim d’aquest any que falta per revelar l’horari. Serà el cap de setmana del 21 de desembre. Els de Míchel segur que voldran redimir-se contra els de Simeone després de l’última golejada a Montilivi que va tancar la temporada passada. La visita dels matalassers també vindrà acompanyada d’una bona assistència a l’estadi i serà un partit molt complicat, tenint en compte que encara aspiren a lluitar per la Lliga.
Els de Míchel han d’aprofitar les bones sensacions que van tenir en l’últim encontre contra l’Alabès, sobretot a la primera part, per créixer com a equip i aconseguir resultats. D’aquí a final del 2025, els blanc-i-vermells han d’intentar sumar el màxim de punts possible per abandonar la zona de perill i aconseguir l’objectiu de la permanència sense patir.
