El Girona B, sense pólvora i amb deu, empata i cau del play-off (0-0)
Lluc Perich
El Girona B va caure de la zona de promoció després de cedir un empat a casa contra un Barbastre inferior. Tot i gaudir d’un munt d’ocasions, els de Quique Álvarez no van trobar l’encert i, tot i no abaixar els braços amb l’expulsió de Lass i seguir buscant el gol l’última mitja hora amb deu jugadors, el punt aconseguit va deixar el mal gust de veure com Atlètic Balears i Castelló B creixien a la classificació. L’empat, tercer consecutiu, és el quart partit sense victòria dels de Quique Álvarezi el primer en què l'equip es deixa punts a Vidreres.
El filial va passar-se la primera meitat insistint sense premi. Garrido, amonestat gairebé en la primera acció del partit per escombrar el porter Troya en un excés d’ímpetu pressionant, va ser el primer a rematar, amunt, i van seguir-lo Papa, fregant el pal, i Sarasa, amb un parell d’intents centrats. El perill del Girona B venia per banda dreta, on Papa feia mal a cama canviada mentre Ferran i Pol Arnau (els laterals van canviar el perfil a la mitja hora de joc) donaven profunditat.
El Barbastre, sense sortir del propi camp, no va fer sensació de perill i, de fet, fins al 43’ el seu únic xut havia estat tímid, llunyà, i molt optimista per part de Cambil. Poc abans del descans, però, els aragonesos van advertir amb una canonada a mitja altura de Cardiel des de la cantonada de l’àrea. La pilota va desviar-se i Sergi Puig no va haver d’intervenir, tot i que, ja en la represa, el porter va ser providencial després evitant que Gabarre fes sang d’una pèrdua a la frontal de l’àrea gironina
L’acció no va escarmentar el filial o, almenys, Ferran (de nou al lateral dret), que va tornar a regalar la bola al punta del Barbastre. Per sort del filial, Gabarre va fer-se un embolic en el dos contra u amb què es va trobar. Papa, al contraatac, va estar a punt d’obrir la llauna, però va pensar-se massa si xutar o no mentre deixava rivals enrere vora la frontal i, quan va fer-ho, no va estar encertat.
L’empat, que no semblava bo, va començar a fer millor cara a partir de l’hora de joc, quan Miquel Pujol va expulsar Lass per dobla groga. Si bé la primera havia estat rigorosa, la trepitjada per què el mig centre va veure la segona no era discutible. Amb un jugador menys, el filial era vulnerable, i Aaron va recordar-ho fallant l’ocasió més clara del partit tot sol contra Sergi Puig.
Des de la banqueta el missatge de Quique Álvarez era ben clar: El Girona B volia els tres punts. Salguero va estar a punt d’aconseguir-los en un nou córner de pissarra. El central va saltar poderós però va rematar fora. Ja a les acaballes, Biel no va arribar a la bola en una altra centrada que podria haver donat el triomf als de casa. Tot i ser un menys, el filial va tenir les més clares, però, sense pólvora, només va sumar un punt insuficient per a mantenir-se en zona de promoció.
