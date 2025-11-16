La visita del Reial Madrid anima el públic de Montilivi
El Girona presenta el segon «sold out» d’aquest curs coincidint amb el partit contra els blancs
L’última victòria contra l’Alabès (1-0) no només va servir per donar un respir a l’equip de Míchel, sinó també per calmar un xic els ànims de l’entorn malgrat que, al final, els tres punts no servissin per sortir de la zona de descens. Abans del partit, hi havia una sensació estranya a Montilivi. Com de calma tensa. Nombrosos aficionats comentaven entre ells a les portes de l’estadi quines podrien ser les conseqüències en cas d’encaixar una nova derrota i la continuïtat de l’entrenador de Vallecas era un tema que s’havia posat al damunt de la taula de la Fan Zone. Per sort, tot va quedar en una anècdota i el gol de Tsygankov va permetre als 10.050 espectadors que van seure aquell dia a la grada, en la que va ser la pitjor entrada de la temporada, marxar cap a casa alleugerits.
Després que la trajectòria del conjunt blanc-i-vermell no hagi estat gaire motivadora en aquest inici de Lliga i que la patronal de clubs no hagi escollit els millors horaris per als gironins, amb nombrosos partits els dissabtes al migdia, l’assistència a Montilivi ha anat caient a mesura que passaven les jornades fent que contra l’Alabès fos el pitjor registre. Ara, però, entre l’impacte que té sempre rebre tot un Reial Madrid i la millora significativa dels de Míchel, el públic s’ha animat i el Girona ha pogut penjar aquesta setmana el segon cartell de sold out havent exhaurit totes les entrades, en tot just quatre dies, per a l’enfrontament davant l’equip de Xabi Alonso. El primer cartell per anunciar que Montilivi faria el ple va ser en el primer partit de Lliga contra el Rayo Vallecano, malgrat que a l’hora de la veritat no es va ocupar tot l’aforament amb 12.403 persones a les grades.
De moment, el primer partit contra el Rayo va ser l’únic on es van superar els 12.000 espectadors. La resta d’encontres han estat per sota, sent les visites del València, amb 10.867, i de l’Alabès, amb 10.050, les pitjors entrades de la temporada. Curiosament, les dues van ser les úniques victòries que s’han aconseguit.
Tot fa pensar que el partit contra el Reial Madrid del proper 30 de novembre (21.00 h) servirà per posar un precedent aquest curs amb la millor assistència a Montilivi. L’aforament de l’estadi és de 14.000 persones i escaig.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres
- El Bàsquet Girona s’ho creu a temps (82-76)
- Vuit gabinets d'advocats es disputen els serveis jurídics externs de l'Ajuntament de Girona