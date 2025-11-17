El Girona convoca la Junta General Ordinària d’Accionistes el 18 de desembre
L’acte servirà per aprovar els comptes del curs passat i aprovar el pressupost d’enguany
Redacció
Girona
L’estadi de Montilivi serà l’escenari, el dijous 18 de novembre, a les 16:00 en primera convocatòria i, si s’escau l’endemà a la mateixa hora en segona, de la Junta General Ordinària d’Accionistes del Girona FC. Alguns dels assumptes que s’hi tractaran són, entre altres, l’aprovació del pressupost d’quest curs i l’examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de la temporada passada (2024-25) a l’exercici tancat (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, memòria explicativa, informe de gestió, proposta d’aplicació del resultat i informe d’auditoria).
L’ordre del dia de la Junta és el següent:
- Primer: Ratificació de la constitució en Junta General, de l’ordre del dia i dels càrrecs de president i secretari de la mateixa.
- Segon: Informe del president.
- Tercer: Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a la temporada 2024/2025 i a l’exercici tancat el 30 de juny de 2025.
- Quart: Aprovació de l’aplicació del resultat de la temporada 2024/2025, corresponent a l’exercici tancat el 30 de juny de 2025.
- Cinquè. Examen i aprovació del Pressupost de la temporada 2025/2026.
- Sisè. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, tot això referit a l’exercici tancat el 30 de juny de 2025.
- Setè. Prorrogar, si escau, el nomenament dels auditors de comptes per un període màxim de tres temporades esportives.
- Vuitè. Delegació a l'òrgan d'administració de les facultats necessàries per esmenar i executar els acords adoptats a la Junta general, així com procedir a la seva elevació a públic i inscripció al Registre Mercantil.
- Novè. Aprovació, si escau, de l'acta de la Junta.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Un hospital gironí se situa entre els millors d'Espanya en atenció maternoinfantil