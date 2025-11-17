Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona convoca la Junta General Ordinària d’Accionistes el 18 de desembre

L’acte servirà per aprovar els comptes del curs passat i aprovar el pressupost d’enguany

El director general del Girona, Ignasi Mas-Bagà

El director general del Girona, Ignasi Mas-Bagà / Marc Martí Font

Redacció

Girona

L’estadi de Montilivi serà l’escenari, el dijous 18 de novembre, a les 16:00 en primera convocatòria i, si s’escau l’endemà a la mateixa hora en segona, de la Junta General Ordinària d’Accionistes del Girona FC. Alguns dels assumptes que s’hi tractaran són, entre altres, l’aprovació del pressupost d’quest curs i l’examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de la temporada passada (2024-25) a l’exercici tancat (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, memòria explicativa, informe de gestió, proposta d’aplicació del resultat i informe d’auditoria).

L’ordre del dia de la Junta és el següent:

  • Primer: Ratificació de la constitució en Junta General, de l’ordre del dia i dels càrrecs de president i secretari de la mateixa.
  • Segon: Informe del president.
  • Tercer: Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a la temporada 2024/2025 i a l’exercici tancat el 30 de juny de 2025.
  • Quart: Aprovació de l’aplicació del resultat de la temporada 2024/2025, corresponent a l’exercici tancat el 30 de juny de 2025.
  • Cinquè. Examen i aprovació del Pressupost de la temporada 2025/2026.
  • Sisè. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, tot això referit a l’exercici tancat el 30 de juny de 2025.
  • Setè. Prorrogar, si escau, el nomenament dels auditors de comptes per un període màxim de tres temporades esportives.
  • Vuitè. Delegació a l'òrgan d'administració de les facultats necessàries per esmenar i executar els acords adoptats a la Junta general, així com procedir a la seva elevació a públic i inscripció al Registre Mercantil.
  • Novè. Aprovació, si escau, de l'acta de la Junta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
  2. «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
  3. Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
  4. Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
  5. Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
  6. Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
  7. Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
  8. Un hospital gironí se situa entre els millors d'Espanya en atenció maternoinfantil

Les fotos dels Premis E-TECH 2025

Les fotos dels Premis E-TECH 2025

Alerten a Girona que l’adaptació al canvi climàtic serà “molt costosa” i exigirà nous models fiscals

Alerten a Girona que l’adaptació al canvi climàtic serà “molt costosa” i exigirà nous models fiscals

Agricultura obre la primera convocatòria per accedir a 7 finques agràries abandonades a Girona

Agricultura obre la primera convocatòria per accedir a 7 finques agràries abandonades a Girona

938 euros al mes per fill: el 23% de la població catalana no pot cobrir el cost de la criança

938 euros al mes per fill: el 23% de la població catalana no pot cobrir el cost de la criança

Menjar en llauna, medicaments o piles: la Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències per sobreviure 72 hores

Menjar en llauna, medicaments o piles: la Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències per sobreviure 72 hores

Els forenses que van examinar Jordi Pujol: "No està en condicions"

Els forenses que van examinar Jordi Pujol: "No està en condicions"

L’ICF i Agricultura milloren la línia de finançament Agroliquiditat per al sector fins als 210 milions

L’ICF i Agricultura milloren la línia de finançament Agroliquiditat per al sector fins als 210 milions

La situació que molts callen: si cobres menys que el teu company, pots reclamar (i així funciona)

La situació que molts callen: si cobres menys que el teu company, pots reclamar (i així funciona)
Tracking Pixel Contents