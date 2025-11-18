El Girona perd Krapyvtsov per lesió fins per Nadal
L’ucraïnès es va fer un esquinç al turmell amb la seva selecció i deixa Míchel amb només Gazzaniga i Livakovic, que se’n vol anar, de porters
La porteria del Girona pot convertir-se en un problema els grossos les pròximes jornades. Amb Paulo Gazzaniga titular indiscutible, Dominik Livakovic té la ferma voluntat de canviar d’aires aquest mercat d’hivern per trobar els minuts que no té a Montilivi i arribar amb garanties al Mundial. Ara bé, com que ja va jugar un parell de partits oficials amb el Fenerbahce -club que el té cedit a Montilivi- a l’agost, si debuta amb el Girona no podrà tornar a canviar d’equip aquesta temporada. Així ho diu la UEFA, que prohibeix que un futbolista pugui jugar en tres equips diferents durant un mateix exercici. El croat, segons diversos mitjans del seu país, estaria parlant amb el Dinamo de Zagreb per incorporar-s’hi a partir del gener.
El panorama però, pot canviar arran de la lesió de Vladyslav Krapyvtsov. El jove porter es va lesionar divendres en el partit d’Ucraïna sub21 contra Turquia i avui el club ha anunciat que pateix un esquinç al turmell esquerre que el tindrà de baixa entre quatre i sis setmanes. Això deixa Míchel només amb Gazzaniga i Livakovic fins a Nadal. Per tant, si el croat manté la voluntat d’anar-se’n, haurà de resar perquè no li passi res a Gazzaniga. Si l’argentí es lesiona o és expulsat, Livakovic haurà de jugar i quedar-se fins al trenta de juny al Girona. A part dels partits de Lliga contra Betis, Madrid, Elx, Reial i Atlètic, el Girona també en té, com a mínim, un de Copa a Ourense.
