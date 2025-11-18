El Girona torna a la feina pensant en el Betis
Míchel dirigeix la primera sessió de la setmana a l'espera del retorn de tots els internacionals
Aprofitant l'aturada de la competició pels partits de seleccions, el Girona ha gaudit d'uns dies de vacances per desconnectar i carregar piles. Aquest matí el repòs s'ha acabat i la plantilla ha tornat als entrenaments per començar a preparar el partit de diumenge a la tarda al camp del Betis (16:15). Míchel confia poder comptar amb Iván Martín, que no va jugar l'amistós amb Euskadi contra Palestina per unes molèsties, però té més que complicat fer-ho amb Blind, amb problemes a les cervicals. El tècnic és a l'espera que es vagin reincorporant tots els internacionals que han tingut partits. En aquest sentit, aquest vespre juguen Witsel amb Bèlgica i Ounahi amb el Marroc, a més a més d'Asprilla, a la matinada, amb Colòmbia.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
- Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”