El Girona torna a la feina pensant en el Betis

Míchel dirigeix la primera sessió de la setmana a l'espera del retorn de tots els internacionals

Arnau Martínexz i Bryan Gil, durant l'entrenament d'aquest matí a la Massana

Arnau Martínexz i Bryan Gil, durant l'entrenament d'aquest matí a la Massana / Nuri Marguí/Girona FC

Aprofitant l'aturada de la competició pels partits de seleccions, el Girona ha gaudit d'uns dies de vacances per desconnectar i carregar piles. Aquest matí el repòs s'ha acabat i la plantilla ha tornat als entrenaments per començar a preparar el partit de diumenge a la tarda al camp del Betis (16:15). Míchel confia poder comptar amb Iván Martín, que no va jugar l'amistós amb Euskadi contra Palestina per unes molèsties, però té més que complicat fer-ho amb Blind, amb problemes a les cervicals. El tècnic és a l'espera que es vagin reincorporant tots els internacionals que han tingut partits. En aquest sentit, aquest vespre juguen Witsel amb Bèlgica i Ounahi amb el Marroc, a més a més d'Asprilla, a la matinada, amb Colòmbia.

