El Girona tornarà a tenir representació al Mundial 2026
Ounahi (Marroc), Livakovic (Croàcia), Asprilla (Colòmbia) i Witsel (Bèlgica) ja tenen el bitllet assegurat mentre que Vanat i Tsygankov se la jugaran amb Ucraïna a la repesca del mes de març
Després d’una edició absent sense representació, el Girona tornarà a ser protagonista al Mundial del 2026 dels Estats Units, Mèxic i Canadà. El conjunt gironí hi serà present amb, com a mínim, quatre futbolistes. I en podrien ser, fins i tot, sis si Ucraïna salva la repesca i Viktor Tsygankov i Vladislav Vanat obtenen un bitllet que ja han aconseguit Azzedine Ounahi (Marroc), Dominik Livakovic (Croàcia), Yáser Asprilla (Colòmbia) i que ahir es va assegurar també Axel Witsel amb Bèlgica. Ara bé, que tinguin la classificació al sarró no vol dir que els quatre gironins tinguin garantida la participació al Mundial. Això sí, caldrà que entrin a la convocatòria final on el seleccionador trien els vint-i-cinc escollits que travessaran l’Atlàntic a principis de juny per començar la competició a finals de mes. Vanat i Tsygankov a banda, caldrà veure quina serà la nòmina gironina final als Estats Units perquè no és clar que Livakovic sigui futbolista del Girona a partir del gener i Witsel estarà pendent d’unes variables per activar l’opció de renovar un any més el seu contracte que s’acaba el 30 de juny. A més a més, el rendiment i minutatge d’Asprilla aquesta segona volta també pot fer decidir el seleccionador colombià, Néstor Lorenzo, de si l’inclou a la llista final.
Passi el que passi, d’aquí a final de temporada, el que és segur és que el Girona tornarà a tenir representació al Mundial. Ho farà amb un, dos, quatre o sis jugadors, i sempre més que en l’edició anterior, a Qatar 2022, on cap jugador del Girona hi va ser present. Llavors, l’equip acabava de tornar a Primera amb Míchel a la banqueta i cap dels internacionals va ser seleccionat. Qui més a prop va estar-hi va ser Santi Bueno, amb l’Uruguai, però al final va caure de la llista definitiva. Quatre anys enrere, per contra, el Girona sí que va estar ben representat a Rússia (2018). Els ambaixadors gironins van ser Cristian Stuani (Uruguai), Yassine Bounou (Marroc) i Johan Mojica (Colòmbia). Tots tres van ser els primers jugadors del conjunt de Montilivi a disputar la gran cita internacional. Tanmateix, el primer futbolista d’un equip gironí que va anar a un Mundial va ser José Herrera, del Figueres, que va ser a Itàlia 1990 amb l’Uruguai.
D’un de segur a set
D’aquesta manera, si Livakovic no es mou de Montilivi, Asprilla entra a la llista final i Witsel renova abans que comenci el Mundial, la quota blanc-i-vermella podria ser de quatre jugadors. I tot esperant veure si Ucraïna aconsegueix el bitllet en una repesca en què haurà de superar dues eliminatòries a partit únic que es jugaran al mes de març. Si les superen, Tsygankov i Vanat ampliaran a sis una nòmina a la qual hi podria afegir també Krapyvtsov com a tercer porter ucraïnès.
