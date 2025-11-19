El mes sense guanyar que frustra el Girona B
Després d’un gran inici en la categoria, el filial s’ha estancat amb tres empats i una derrota deixant bon joc però massa poc encert
Lluc Perich Pérez
Ben bé ara fa un mes de l’última victòria del Girona B a la Segona Federació. Deixant de banda la derrota en la Copa Catalunya, l’equip ha perdut un i ha empatat tres dels partits disputats des que va batre 1-0 l’Andratx el 19 d’octubre, sumant tres punts de dotze en una mala ratxa que, això sí, no concorda amb les sensacions que deixa el bon joc dels de Quique Álvarez. El problema, ben clar, és la manca d’efectivitat: Dels equips que es mouen a la zona alta, el filial, amb dotze, és el que menys gols ha aconseguit, i en cada duel hi ha la sensació que falta acabar d’aprofitar les ocasions trenades.
Val a dir que, durant aquest mes de sequera, els rivals contra qui ha puntuat el filial han sigut, amb l’excepció del Barbastre (0-0), equips cridats a estar a dalt i lluitar per l’ascens com el Barça Atlètic (0-0) i l’Atlètic Balears (2-2), i en la derrota 2-1 contra l’Olot, com apuntava el tècnic diumenge a Vidreres, els gols van arribar en situacions de pilota aturada. «Són quatre partits, i és veritat que a tots hem tingut oportunitats de guanyar i tots han sigut competits, però fa quatre jornades que no guanyem i ho hem d’intentar canviar i sumar de tres», afirmava Quique Álvarez després del 0-0 el cap de setmana passat. El marcador va fer-li «una mica de ràbia» per l’expulsió de Lass: «Crec que haguéssim tingut el domini, no sé si haguéssim sortit guanyadors, perquè al futbol mai se sap, però (ser onze jugadors) ens hauria donat més opcions per atacar el Barbastro», assegurava el tècnic.
Álvarez, conscient que «el joc no està sent dolent», apuntava que l’equip necessita «una mica d’eficàcia i ser més contundent a dalt, perquè al futbol es tracta de marcar gols». Fins ara, el Girona B n’ha aconseguit dotze a la Segona RFEF, menys que qualsevol dels altres equips que té per sobre. Tot i la joventut de la plantilla, però, el filial ha bastit una de les millors defenses de la categoria encaixant només nou gols, una estadística en què tan sols el líder, el Poblenc (set gols rebuts), i l’Olot (vuit), poden presumir de millors xifres.
Adaptar-se a la quarta divisió del futbol estatal no podia ser, és clar, un camí de roses. El bon inici del Girona B (14/18 punts entre les jornades 2 i 7) va donar confiança i un bon coixí al filial, però aquí no val a badar i, per això, cal retrobar la victòria en el tram final de 2025: La primera oportunitat serà aquest diumenge a Eivissa i, el següent, tocarà rebre el Sant Andreu a Vidreres, el fortí on, fins ara, només el Barbastre ha pogut esgarrapar algun punt. De fet, l’única derrota del Poblenc, líder en solitari, va arribar en la seva visita al Girona B a mitjans de setembre.
