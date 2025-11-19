La visita de l'Atlètic a Montilivi, altre cop un migdia
El Girona rebrà el conjunt matalasser el diumenge 21 a les dues (14:00) en la darrera jornada abans de les vacances de Nadal
La Lliga ha fet oficials els horaris corresponents a la dissetena jornada en què el Girona rebrà la visita de l'Atlètic de Madrid. El partit ha quedat fixat pel diumenge 21 al migdia (14:00) en el que serà el darrer abans de les vacances de Nadal. Abans d'aquest duel, el Girona s'ha d'enfrontar al Betis, diumenge (16:15), rebre el Madrid diumenge vinent (21:00), jugar a Ourense a la Copa el dimecres 3 (21:00), visitar l'Elx (diumenge 7, 14:00) i Anoeta (divendres 12, 21:00) consecutivament. A més a més, si es guanya l'Ourense, la setmana de l'Atlètic, el Girona tindrà un altre compromís de Copa dimarts o dimecres.
