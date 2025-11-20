Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alarma Portu: El davanter del Girona podria tenir una lesió important al genoll

El murcià es va fer mal al genoll en un entrenament i està pendent de proves per determinar l'abast de la lesió i quant de temps pot estar de baixa

Portu, en acció durant el partit contra l'Espanyol a Montilivi

Portu, en acció durant el partit contra l'Espanyol a Montilivi / David Borrat/Efe

Marc Brugués

Girona

La victòria contra l'Alabès va aportar una mica de llum a un Girona d'allò més necessitat que ha viscut un començament de temporada ben convuls a tots els nivells (mercat, resultats, lesions...). Després d'una setmana d'aturada de la competició i veient com de mica en mica, s'anaven reincorporant els internacionals a la feina, l'equip pot trobar-se un altre obstacle gros al camí. Aquest cop en forma de lesió important. Portu s'ha fet mal aquesta setmana al genoll durant un entrenament i està pendent de proves per determinar quant de temps s'estarà de baixa, que podria ser llarg. El club no ha comunicat res públicament encara a l'espera de tenir el permís per poder-ho fer oficial.

El murcià havia jugat fins ara onze partits entre Lliga i Copa i tenia un rol força protagonista a l'equip. Si es confirma la lesió de gravetat, s'afegirà a una infermeria on ja hi són el porter Juan Carlos Martín i Donny Van de Beek, que han dit adéu a la temporada.

TEMES

