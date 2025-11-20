La Cartuja: Un estadi més a la col·lecció del Girona
El Girona s’estrenarà diumenge a la Cartuja, on el Betis juga de local mentre dura la reforma del Benito Villamarín
L’estiu del 2008 el Girona va tornar al futbol professional, mig segle després, gràcies a l’ascens a Segona Divisió en l’eliminatòria final contra el Ceuta. Llavors, era tot nou. Els clubs, els jugadors rivals, el seguiment mediàtic...El Girona es va obrir camí a l’elit trepitjant per primer cop la gran majoria de camps: Gran Canària, Anoeta, Heliodoro Rodríguez López, Chapín, Valdebebas... Amb l’ascens a Primera el 2017, la magnitud de tot plegat es va multiplicar i el Girona va veure’s, per primer cop, amb els més grans. Així, passaria a jugar al Camp Nou, Santiago Bernabéu, Metropolitano, Sánchez Pizjuán, estadis on no havia jugat mai en partit de Lliga de Primera Divisió. Amb el descens del 2019, el club va descobrir alguns camps nous -no pas gaires- com Lezama (Amorebieta), Fernando Torres (Fuenlabrada), el Nuevo Las Gaunas (UD Logronyès) o Francisco de la Hera (Extremadura). El retorn a Primera va fer que els gironins visitessin el Barça al Lluís Companys arran de la reforma del Camp Nou. Montjuïc era fins al curs passat el darrer nou estadi on havia jugat el Girona a la Lliga.
Tot va canviar la temporada passada arran de la classificació per a la Lliga de Campions. Això va permetre al Girona voltar per Europa i tastar estadis de màxim nivell com el Parc dels Prínceps de París (PSG), el Phillips Stadium (PSV), San Siro (Milan), a més a més, del Wörthersee de Klagenfurt (Sturm Graz). Diumenge, no serà un partit de Champions, però el Girona visitarà un estadi nou com la Cartuja per enfrontar-se al Betis en la represa de la competició després de l’aturada. Un altre camp per afegir a una col·lecció que fa realment patxoca.
Les obres de reforma del Benito Villamarín han enviat el Betis aquesta temporada a la Cartuja, la seu de molts dels partits de la selecció espanyola i de les finals de Copa. Amb capacitat per 70.000 espectadors arran de la darrera ampliació la Cartuja està qualificat per la UEFA com estadi d’Elit. El camp ha acollit grans esdeveniments esportius, entre els quals el Campionat del Món d’Atletisme de 1999, la final de la UEFA Europa League de 2003, la final de la Copa Davis de 2004 i partits de la fase final de l’Eurocopa 2020. A més a més, serà també una de les seus de la pròxima Copa del Món de 2030. Les obres al Villamarín s’allargaran durant tres temporades, el temps que el Betis jugarà els partits com a local a la Cartuja.
D’aquesta manera, el Girona afegirà la Cartuja a una llista d’estadis trepitjats que els darrers quinze anys ha fet un salt de qualitat enorme. Perquè el club ha passat de jugar a Segona B i Tercera a moure’s entre els millors de l’estat i d’Europa. En aquest sentit, com sol passar darrerament, la Copa també permetrà al Girona tastar un nou indret. Serà O’Couto per enfrontar-se a l’Ourense CF. Els darrers anys, la Copa ha dut el Girona a explorar Quintanar del Rey, Lepe o Segovia, també per primer cop.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers